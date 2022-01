Com o Windows 11, a Microsoft parece ter acelerado o fim do Painel de Controlo, abrindo espaço para que seja usada a app Definições. Este caminho está a ser traçado e aplicado a um ritmo elevado, para assim concentrar tudo num ponto.

Se já vimos várias movimentações neste sentido, a Microsoft recuou agora com uma destas opções. O controlo de rede que estava já nas Definições acabou de ser revertido e voltou para o Painel de Controlo.

Não é recente a vontade da Microsoft reunir num único local todas as opções do seu sistema operativo. Começou esta migração no Windows 10, ainda que de forma muito discreta e sempre controlada. Esta mudança avançou com o Windows 11 e está a seguir um plano bem claro.

A ideia é reunir neste local todas as opções, com uma arrumação que será mais lógica para os utilizadores. Assim, e de forma mais natural, será mais simples gerir o Windows 11 e todas as suas opções, melhorando e acelerando toda a gestão do sistema da Microsoft.

Agora, e revertendo todo o caminho já traçado e realizado, a criadora do Windows 11 resolveu dar alguns passos para trás. Com a build 22538 acabou por trazer para o Painel de Controlo uma opção que já tinha na app Definições há algum tempo.

Nesta versão, a gestão das ligações de rede saíram do seu novo lugar e voltaram ao local onde durante anos furam acedidas e usadas. Falamos do Painel de Controlo, onde permite a visualização das ligações de forma mais espartana e aberta.

Sem qualquer justificação para esta mudança, a Microsoft refere na lista de novidades da build 22538 apenas uma entrada. Indica que nesta versão e "para quem precisar, pode aceder ao ncpa.cpl diretamente novamente". Até agora, este comando enviava para a app Definições.

Não se sabe por quanto tempo esta situação será mantida, mas certamente que em breve será revertida. A Microsoft quer mesmo reunir todas as opções num único local e vai avançar com este caminho no Windows 11, mesmo com todos os problemas que surgirem.