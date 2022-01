Lançado em setembro de 2021, o iPhone 13 tem estado livre de grandes problemas e é atualmente um dos smartphones mais vendidos. A Apple tem aproveitado esse sucesso, o que lhe valeu uma subida ao topo do mercado.

No entanto, têm surgido vários relatos relativos a um novo problema que afeta o iPhone 13. Este é simples de detetar e manifesta-se com o ecrã do smartphone a ficar cor de rosa, algo que não deveria acontecer. A Apple já reconheceu o problema e terá a solução em breve.

Há um novo problema no iPhone 13

Do que se sabe, este novo problema do iPhone 13 terá começado no final do ano passado. O relato de Um utilizador do iPhone mostrava que o seu smartphone apresentava de forma aleatória um ecrã cor de rosa e que tinha um comportamento que levava a bloquear.

Este problema foi avaliado pela Apple e o iPhone em causa foi substituído, algo que nem todos os queixosos conseguiram. Outros casos reportados acabaram por ser avaliados e o suporte da Apple apontava para um problema de software, que deveria ser resolvido mais tarde pela empresa.

Ecrã fica cor de rosa sem qualquer razão

Até agora não foi possível identificar uma causa ou um padrão para que este comportamento aconteça. Ao avaliar toda a informação que tem estado a ser apresentada no Reddit e noutros fóruns, fica claro que estará limitado ao iPhone 13 e aos seus vários modelos.

As soluções para o problema também parecem gerar pouco consenso. Há utilizadores que indicam que basta reiniciar o iPhone para que o ecrã cor de rosa desapareça, ainda que de forma temporária. Outros indicam que este ecrã surge após aparecerem problemas e após ser reiniciado o iPhone 13.

Apple reconheceu o problema e vai resolvê-lo

Do que foi também revelado, a Apple terá já reconhecido este problema. Comentou que "não notamos problemas relevantes no hardware dos dispositivos porque essa situação [ecrã cor de rosa] é causada quando o sistema está bloqueado". Assim, deverá resolver o problema com uma simples atualização.

Esta é uma situação anormal e que está já a ser avaliada. Ao ser limitado ao iPhone 13 poderia indicar problemas de hardware, o que seria um verdadeiro problema pois obrigaria à substituição de todos os smartphones afetados.