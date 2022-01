Primeiro estúdio espacial de cinema será lançado em 2024

Se antes o espaço precisava de ser construído para os filmes, hoje, já há filmes a serem gravados fora da Terra. Além do filme russo que cujas filmagens já se realizaram no espaço, também os Estados Unidos estarão perto do feito. Contudo, por não serem essas viagens esporádicas suficientes, será construído um estúdio de cinema e entretenimento no espaço.

Se correr conforme esperado, será lançado em 2024.

Uma das empresas responsáveis pelo filme de Tom Cruise a ser gravado no espaço revelou que irá lançar o primeiro estúdio de cinema do mundo para a órbita da Terra, no espaço de dois anos. A Space Entertainment Enterprise (SEE) planeia levar o ator até à Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) no final deste ano.

Recorde-se que a Rússia já se apressou e já garantiu as imagens no espaço para o seu novo filme, The Challenge.

De acordo com a empresa, o estúdio, bem como a arena desportiva, estará localizado num módulo que se alocará na ISS, em 2024, a Uma vez no espaço, a empresa pretende que o estúdio receba eventos desportivos, programas de televisão, filmes e transmissões ao vivo.

Este estúdio, além de permitir que os produtores gravem filmes a partir do espaço, acolherá, se correr conforme previsto, eventos desportivos, e receberá criadores de conteúdo e influenciadores que queiram apimentar o seu trabalho.

O módulo SSE-1, que alojará o estúdio de cinema e entretenimento e a arena desportiva, fará parte do novo braço comercial da ISS.

O SEE-1 é uma oportunidade incrível para a humanidade se mover para um terreno diferente e iniciar um novo capítulo excitante no espaço. Irá proporcionar uma casa única e acessível para possibilidades de entretenimento sem limites, num local repleto de infraestruturas inovadoras, desencadeando um novo mundo de criatividade.

Disseram Dmitry e Elena Lesnevsky, fundadores da SEE.

A empresa acredita que este novo estúdio de cinema e entretenimento fará história.

Leia também: