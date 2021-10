E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do que tratá o novo OnePlus 9RT, do lançamento do ColorOS 12 da OPPO, analisámos o Starlink da SpaceX, os earbuds PaMu Quiet Mini, e muito mais.

A OnePlus tem uma surpresa de última hora para os seus consumidores mais ferrenhos. A empresa tinha dado a entender que teria já lançado todos os novos smartphones este ano, deixando de fora a atualização esperada para a linha T.

Depois de muitos rumores e informações que surgiram na Internet, é hora da chegada de toda a informação oficial. A data de lançamento já era conhecida, mas agora foram reveladas as suas especificações.

Embora a Tesla seja especializada no desenvolvimento de carros elétricos, as suas áreas de atuação vão além disso. Agora, Elon Musk anunciou que a fabricante vai lançar uma carta na indústria da cerveja, introduzindo a “GigaBeer”.

As garrafas desta cerveja desenvolvida pela Tesla são inspiradas na Cybertruck, a pickup elétrica que a fabricante deverá lançar, entretanto.

Depois da SpaceX ter lançado o primeiro conjunto de 60 satélites a 23 de maio de 2019, o projeto Starlink começou a desenhar uma rede global de internet. Elon Musk prometeu internet em praticamente todo o planeta quando os 12.000 satélites Starlink estiverem a operar na órbita baixa da Terra. Até à data foram já lançados cerca de 1700 satélites o que permite a mais países receberem o serviço. Portugal já está contemplado.

Hoje recebemos o kit da SpaceX e já o temos a funcionar. Este é um unboxing Pplware ao projeto mais ambicioso para levar internet aos 4 cantos do planeta.

É verdade que a aposta no segmento automóvel tem sido elétrica! No entanto, a aposta no hidrogénio, para mover motores elétricos, é também uma realidade. Em junho a Toyota anunciou que o Mirai tinha atingido um recorde de 1.000 quilómetros percorridos usando uma única célula de hidrogénio.

Recentemente esse registo foi batido, e o novo recorde do Toyota Mirai é agora de 1360 km.

A OPPO apresentou hoje oficialmente a sua personalização baseada em Android, o ColorOS 12. Com o objetivo de oferecer aos seus utilizadores uma experiência harmoniosa muito mais próxima do Android 12, o ColorOS 12 apresenta uma interface de utilizador mais inclusiva e completamente nova.

Com este anúncio, a OPPO apresenta oficialmente a versão beta pública do ColorOS 12 para os seus utilizadores globais, tornando-se num dos primeiros fabricantes a ter o seu SO baseado no Android 12.

A marca PaMu pertence à Padmate e integra no seu portfólio uma série de auscultadores sem fios e soluções de carregamento. Os PaMu Quiet Mini são o modelo que hoje trazemos a análise, sendo também o primeiro produto que testamos da marca. Estes earbuds têm um preço abaixo dos 70 € e oferecem tecnologias como cancelamento ativo de ruído, modo de jogo e a caixa permite carregamento sem fios.

Mas há mais para descobrir. Venha conhecer os PaMu Quiet Mini em pormenor e perceber se valem ou não a pena num mercado tão competitivo.

Em meados do ano passado, a Samsung lançou o seu SSD 980 PRO, considerado como o mais rápido do mundo. O equipamento foi o primeiro deste segmento da marca sul-coreana baseado em PCIe 4.0.

Mas há agora novidades interessantes pois a Samsung vai lançar em breve a sua versão deste SSD com dissipador de calor de alumínio.

Estamos a viver anos dourados no que toca ao desenvolvimento de tecnologias para o setor automóvel. Os carros estão cada vez menos mecânicos e mais eletrónicos, conseguindo ambicionar patamares de funcionalidades dedicadas ao conforto e segurança do condutor e passageiros. A condução autónoma desafia os fabricantes e se a Tesla está vista como o porta-estandarte desta indústria, a Lucid Motors quer suplantar a marca de Elon Musk.

Num trabalho de marketing espantoso, a empresa revelou o seu sistema de assistência ao condutor que é "Ultra Intuitivo".

Battlefield 2042 encontra-se a pouco mais de 1 mês do seu lançamento oficial e enquanto não chega, a DICE disponibilizou a Beta do jogo, na qual se pode ter um cheirinho ao que vai ser o resultado final.

Aderimos à Beta e experimentámos este novo jogo da série Battlefield pelo que queremos partilhar convosco as nossas impressões até à data.

A marca de smartphones gaming do grupo Xiaomi tem vindo a surpreender com alguns lançamentos exclusivos para o segmento, a preços competitivos. Hoje a empresa Black Shark colocou no mercado chinês dois novos modelos que deverão chegar em breve ao resto do mundo que se apresentam com um novo design e com um ecrã que responde de formas diferentes, dependendo da pressão de toque exercida sobre ele.

Conheça mais pormenores dos Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro.

Como parte do seu trabalho, os cientistas estudam, desde sempre, os vários planetas que nos rodeiam e fazem companhia no Sistema Solar. Contudo, recentemente, muitos têm sido os esforços reunidos para que humanos sejam realmente enviados para Marte.

Agora, uma equipa de cientistas está a simular a vida no Planeta Vermelho, numa cratera israelita.

Muito já se tem escrito sobre os processadores da nova geração da Intel, que devem chegar ao mercado nos próximos tempos. No entanto, a grande parte das informações vem de leaks e outros rumores que vão surgindo através de diversas fontes.

As últimas notícias mostram que no teste Cinebench o CPU topo de gama Intel i9-12900K consegue ser até 20% mais rápido do que o Ryzen 9 5950X da AMD.

O primeiro projeto de injeção de hidrogénio verde na rede de gás em território português – Green Pipeline Project -, foi apresentado esta sexta-feira pela GGND (Galp Gás Natural Distribuição).

Este projeto, pioneiro em Portugal, vai abranger 80 clientes residenciais, terciários e indústria. Saiba qual foi a cidade escolhida.

Paulatinamente, a ciência e a tecnologia unem esforços para tornar determinadas rotinas menos intrusivas. A ideia é evitar picar o dedo para saber os níveis de glicose no sangue ou ter dispositivos que não sejam discretos. Além disso, estes avanços poderão equipar outros dispositivos do dia a dia, como os relógios, com estas funcionalidades.

A Universidade da Pensilvânia, desenvolveu um sensor de baixo custo que tem aproximadamente o tamanho de uma moeda de 50 cêntimos. Medir os níveis de açúcar no sangue tornou-se mais simples.