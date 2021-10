DreamDrive: O sistema de assistência ao condutor da Lucid Motors é impressionante

Estamos a viver anos dourados no que toca ao desenvolvimento de tecnologias para o setor automóvel. Os carros estão cada vez menos mecânicos e mais eletrónicos, conseguindo ambicionar patamares de funcionalidades dedicadas ao conforto e segurança do condutor e passageiros. A condução autónoma desafia os fabricantes e se a Tesla está vista como o porta-estandarte desta indústria, a Lucid Motors quer suplantar a marca americana.

Num trabalho de marketing espantoso, a empresa chinesa revelou o seu sistema de assistência ao condutor que é "Ultra Intuitivo".

Conforme temos visto os Assistentes de Segurança são os anjos da guarda dos carros modernos. Tecnologias de ponta que atuam em todos os momentos para prevenir acidentes. Assim, e com a devida importância reconhecida, a Lucid apresentou agora a sua tecnologia mais avançada.

DreamDrive: A segurança de conduzir e ser conduzido

A segurança automóvel nunca teve um peso específico na indústria até a década de 1950. A partir daí, gerou-se uma espécie de corrida científica entre as marcas para se posicionarem como as mais seguras. Aliás, este atributo passou mesmo a ser o trunfo de vendas durante muitos anos.

Se anteriormente os sistemas eram mais mecânicos, hoje este desempenho é cada vez mais eletrónico e elétrico, mais tecnológico com novos equipamentos que recorrem a sistemas ultra avançados.

Chamado DreamDrive, a Lucid vê-o como um sistema avançado "ultra-intuitivo" de assistência ao condutor. A empresa quer passar a ideia de que este sistema é uma espécie de co-piloto invisível capaz de nos alertar para qualquer perigo que encontremos na estrada. Além disso, esta tecnologia vai mesmo ao ponto de agir autonomamente quando o condutor não executa as manobras necessárias para evitar um acidente, para além de outras funcionalidades.

A DreamDrive Pro é a versão mais abrangente desta nova tecnologia. Emprega até 32 sensores integrados em todo o carro, que neste caso particular é o espetacular novo Lucid Air.

Graças a todo o equipamento de segurança, é capaz de monitorizar todo o perímetro do veículo a todo o momento. Isto, aliado a uma rede Ethernet ultra-rápida, torna-o um dos sistemas ADAS mais completos e avançados disponíveis hoje em dia.

Conforme foi apresentado pelo fabricante chinês, o veículo está equipado com 32 sensores perfeitamente camuflados na sua carroçaria. É composto por 14 câmaras de luz visível, cinco unidades de radar, quatro câmaras de visão ao redor, sensores ultra-sónicos e o primeiro radar LiDAR instalado num carro de produção nos Estados Unidos.

Tudo isto permite registar objetos e ameaças que um condutor comum não é capaz de detetar.

Lucid Motors: O habitáculo que "comunica" com o condutor através de sensações

Apesar de haver um sistema que "pensa e age" por si, todo o trabalho é pensado em proporcionar ao condutor uma série de alertas, mecanismos e funcionalidades para este agir em conformidade.

Assim, a empresa refere que os seus veículos serão equipados com um sistema abrangente e avançado equipamento de segurança. Aliás, só faz sentido estes mecanismos existirem se foram capazes de interagir com o condutor. Nesse sentido, o carro oferece as informações de vários modos, umas de forma audível, outras em modo háptico e outras nos vários painéis de informação visual.

A interface homem-máquina é essencial. O sistema DreamDrive Pro utiliza uma vasta gama de estímulos e alertas para fornecer ao condutor informações claras e precisas. As imagens projetadas no ecrã são complementadas por diferentes referências sonoras de um sistema de som de 21 altifalantes.

Em resumo, a empresa tem como intenção fornecer uma utilização quase natural, para o condutor interagir intuitivamente com tanta tecnologia.