Após meses de testes, o Windows 11 foi lançado de forma global, trazendo com ele um lote grande de novidades e melhorias. Estas centram-se tanto ao nível da interface como no próprio sistema operativo.

Infelizmente, com essa mesma nova versão, a Microsoft acabou por introduzir problemas que não eram esperados. Quem mais sofreu com esta situação foram os processadores da AMD e os PCs onde estavam a ser usados. Agora, numa versão de testes, a solução está a ser testada.

Os problemas com os processadores AMD e o Windows 11 foram detetados desde o primeiro momento em que a Microsoft lançou o novo sistema. A sua disponibilização de forma alargada acabou por revelar esta falha, que não tinha sido detetada.

A pior a situação, e algumas semanas depois, a primeira atualização deste sistema acabou por trazer ainda mais problemas e uma lentidão maior. Os 15% de abrandamento acabaram por ficar nos 70%, algo que se notava facilmente.

Para muito breve estava prometida uma atualização, que resolveria de uma vez por todas este problema. Tanto a Microsoft como a AMD empenharam-se em contornar a falha e apresentar uma versão sem qualquer limitação para estes processadores.

Esta estará mesmo quase a chegar, agora que foi finalmente lançada, ainda que num ambiente controlado. A build 22000.282 foi lançada no programa Insiders e promete mudar muito no que toca a este problema.

Para além do problema dos processadores AMD, esta build tem a seu cargo a correção de mais algumas situações anormais. Falamos do menu iniciar que não foi atualizado em alguns PCs e até o recente problema com as impressoras.

Como é normal nestes casos, a Microsoft vai deixar a build 22000.282 em testes por algum tempo. Quer garantir que os problemas identificados estão mesmo resolvidos e que pode promover esta versão para os utilizadores finais.

Mais uma vez a Microsoft acaba um problema do Windows 11 de forma rápida e (supostamente) efetiva. No passado muitas vezes estas situações funcionaram, mas infelizmente outros casos acabaram por arrastar-se sem soluções. Vejamos como tratam desta vez esta falha importante.