Cidade portuguesa vai ter projeto pioneiro de injeção de hidrogénio verde

O primeiro projeto de injeção de hidrogénio verde na rede de gás em território português – Green Pipeline Project -, foi apresentado esta sexta-feira pela GGND (Galp Gás Natural Distribuição).

Este projeto, pioneiro em Portugal, vai abranger 80 clientes residenciais, terciários e indústria. Saiba qual foi a cidade escolhida.

Clientes irão receber uma mistura de gás natural e hidrogénio

A GGND, detentora de nove empresas de distribuição regional de gás em Portugal e líder do setor, apresentou hoje no Seixal o primeiro projeto em Portugal de injeção de hidrogénio verde na rede de gás, o Green Pipeline Project.

Como ponto de partida, esta rede irá abranger 80 clientes, que terão a oportunidade de receber uma mistura de gás natural e hidrogénio já a partir de janeiro de 2022, dando assim um importante passo no processo de transição energética em Portugal.

O Green Pipeline Project conta com a participação de vários parceiros, desde a área da engenharia à construção, juntando os contributos da academia e de instituições públicas e privadas. O hidrogénio verde, combustível 100% renovável, vai ser produzido no Parque Industrial do Seixal, através da parceria da GGND com a empresa portuguesa Gestene.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, numa fase inicial do projeto será injetado 2% de hidrogénio na rede de gás natural, subindo gradualmente esta percentagem até um máximo de 20% num período de 2 anos.

O hidrogénio verde é um combustível 100% renovável. Produzido através da eletrólise da água, que consiste na separação das moléculas de hidrogénio e oxigénio, com recurso a um eletrolisador alimentado com energia elétrica renovável.

O hidrogénio pode substituir o gás natural nas diversas aplicações em que este é hoje utilizado, destacando o potencial para a utilização na indústria, mobilidade, ou utilização em edifícios, tendo como grande contributo para a descarbonização o facto de ser libertada apenas água para a atmosfera após a utilização do hidrogénio.