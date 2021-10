GigaBeer é a nova cerveja da Tesla inspirada na Cybertruck

Embora a Tesla seja especializada no desenvolvimento de carros elétricos, as suas áreas de atuação vão além disso. Agora, Elon Musk anunciou que a fabricante vai lançar uma carta na indústria da cerveja, introduzindo a “GigaBeer”.

As garrafas desta cerveja desenvolvida pela Tesla são inspiradas na Cybertruck, a pickup elétrica que a fabricante deverá lançar, entretanto.

Conforme adiantou a Teslarati, o CEO da Tesla, Elon Musk, apresentou a mais recente aposta da fabricante durante a Gigafactory Berlin County Fair: a “GigaBeer”. As garrafas da nova cerveja a ser produzida pela Tesla são inspiradas na Cybertruck, sendo essa inspiração evidenciada pelos ângulos singulares e design futurista.

Esta “GigaBeer” faz parte de uma panóplia de desenvolvimentos e projetos levados a cabo pela Tesla para a Gigafactory de Berlim.

Vamos construir uma estação de comboios que fica mesmo na propriedade. E depois vamos ter murais de grafite por toda a fábrica, no exterior […] Por isso, acho que vai ser muito divertido […] Já temos alguns deles. E até vamos ter uma cerveja.

Disse Elon Musk durante o evento.

Embora seja uma jogada que pode ser considerada inteligente, pela alusão à Cybertruck, os críticos questionam esta “GigaBeer”. Isto, porque poderá não ser vantajoso associar álcool a uma fabricante de automóveis.

Ainda assim, o historial da Tesla já conheceu outras garrafas. No ano passado, a fabricante de Elon Musk lançou uma garrafa em forma de relâmpago com 750 ml de tequila, no valor de 210 dólares (na altura, cerca de 210€). A edição limitada que conhecemos aqui era feita à base de agave azul, tinha 40% de álcool e tinha passado por um processo de envelhecimento, em carvalho, durante 15 meses.