Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro chegam com ecrã sensível à pressão

A marca de smartphones gaming do grupo Xiaomi tem vindo a surpreender com alguns lançamentos exclusivos para o segmento, a preços competitivos. Hoje a empresa Black Shark colocou no mercado chinês dois novos modelos que deverão chegar em breve ao resto do mundo que se apresentam com um novo design e com um ecrã que responde de formas diferentes, dependendo da pressão de toque exercida sobre ele.

Conheça mais pormenores dos Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro.

A Black Shark, depois de muitos rumores, lançou finalmente a série Black Shark 4S na China. Os novos smartphones dedicados ao mundo gaming, surgem como uma atualização da linha Black Shark 4 e contam com a versão normal e uma versão Pro.

A primeira grande diferença face aos modelos anteriores prende-se com o design, desaparecendo ao X que cruzava a traseira do smartphone. Vêm, no entanto, com os botões de gatilho na lateral, que fazem toda a diferença neste tipo de produtos dedicados ao gaming.

O Black Shark 4S vem equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 870 do Black Shark 4. Já o Black Shark 4S Pro vem com um Qualcomm Snapdragon 888+ em vez do Snapdragon 888 que equipa o Black Shark 4 Pro.

Os ecrãs, por sua vez, são iguais nos dois modelos. Trata-se de um ecrã Samsung E4 AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1080 x 2400 píxeis (FullHD+), taxa de atualização de 144 Hz e taxa de amostragem de toque de 720 Hz. O mais interessante, prende-se com o facto do ecrã ter duas zonas sensíveis à pressão, para uma melhor experiência de jogo.

Na traseira existe um módulo horizontal de três câmaras. Em comum, os dois smartphones partilham as câmaras ultra grande angular de 8 MP de 120° e a macro de 5MP. Já a câmara principal na versão base é de 48 MP e na versão Pro é de 64 MP. Na frente, os dois Black Shark 4S e Pro têm uma câmara de 20 MP.

Há que referir que ambos oferecem ligações 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, sistema de geolocalização, NFC, ligação USB Tipo-C e jack de áudio de 3,5mm. Têm também um sistema de som em Stereo.

São lançados com a interface de utilizador OYUI 12.8, baseada na MIUI da Xiaomi, e com uma bateria de 4500 mAh com carregamento rápido a 120W.

Os preços na China começam nos 2,699 Yuans para a versão Black Shark 4S e nos 4,799 Yuans para o Black Shark 4S Pro, o que corresponde a 362,94 € e 645,34 €, respetivamente, à taxa de câmbio atual. Ambos já estão em pré-venda na China e deverão chegar aos mercados internacionais em breve.