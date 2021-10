FlexPod: Um tripé altamente flexível para o seu smartphone

Hoje em dia existem gadgets para quase tudo. Na área dos dispositivos móveis, e se nos posicionarmos nos smartphones, percebemos que existem acessórios para todas as necessidades.

Hoje damos a conhecer o FlexPod, um tripé que fica na posição que desejarmos.

Quer tirar as melhores fotos como se fosse um profissional? Para isso precisa de ter alguns equipamentos e o acessório que apresentamos hoje é essencial. O FlexPod é um tripé, bastante flexível, ideal para "fixar" a sua câmara fotográfica ou smartphone.

Este tripé permite fotos dos mais diversos ângulos graças às suas pernas flexíveis, que se podem fixar em vários tipos de objetos. O revestimento em borracha assegura a máxima estabilidade em qualquer sítio!

O FlexPod da Prozis é perfeito para utilizar em casa para captar as mais belas fotos e vídeos para o vlog ou para tirar selfies.

Principais características do Tripé...

Estabilidade Os anéis e pés com revestimento de borracha proporcionam estabilidade tanto em superfícies planas como irregulares.

Flexibilidade As pernas podem ser dobradas à volta de objetos para obteres os melhores ângulos.

Versatilidade O tripé também apresenta um suporte universal para smartphones e um suporte de tripé padrão para máquinas fotográficas.

Portabilidade O tripé é leve e suficientemente pequeno para caber em qualquer mala.



Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este tripé altamente flexível a Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).