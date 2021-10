Análise: earbuds PaMu Quiet Mini com ANC e carregamento sem fios

A marca PaMu pertence à Padmate e integra no seu portfólio uma série de auscultadores sem fios e soluções de carregamento. Os PaMu Quiet Mini são o modelo que hoje trazemos a análise, sendo também o primeiro produto que testamos da marca. Estes earbuds têm um preço abaixo dos 70 € e oferecem tecnologias como cancelamento ativo de ruído, modo de jogo e a caixa permite carregamento sem fios.

Mas há mais para descobrir. Venha conhecer os PaMu Quiet Mini em pormenor e perceber se valem ou não a pena num mercado tão competitivo.

Análise em vídeo

Especificações gerais dos earbuds PaMu Quiet Mini

Os earbuds PaMu Quiet Mini vêm equipados com um SoC áudio que tem suporte para codecs AAC e SBC, integram Bluetooth 5.2 e ainda tecnologia TWS. Assim, é possível ouvir os conteúdos sincronizados com a imagem, sem atrasos, tal como se fossem auriculares com fios. O alcance máximo é de 15 metros.

Os PaMu Quiet Mini oferecem cancelamento ativo de ruído até 40dB. Cada earbud tem uma bateria de 45 mAh, a que se junta assim a bateria na caixa de transporte, com 500 mAh de capacidade. De acordo com o fabricante, é prometida uma autonomia de, no mínimo, 5 horas para os earbuds (com ANC ligado e volume a 100%), podendo atingir 20h de utilização recorrendo à bateria da caixa.

A caixa de carregamento, além de receber energia através de um carregador comum por cabo USB Tipo-C, ainda pode ser carregada através de um carregador sem fios.

Os altifalantes têm 10 mm e impedância de 32ohm. Cada earbud pesa 5,1 g, onde o peso total, com caixa, é de 53g. Têm certificação IPX4, à prova de salpicos, suor e chuva.

Na caixa

A caixa dos PaMu Quiet Mini é bastante simples em termos de conteúdo. Basicamente, traz os auscultadores, dentro da caixa de transporte e carregamento.

Traz depois mais duas caixas de cartão com os manuais de instruções rápidas, o cabo para carregamento (USB/USB Tipo-C) e uma bolsa de transporte preta. Na outra pequena caixa existem os vários adaptadores de borracha para o ouvido. A escolha certa destas borrachas de encaixe é essencial para um cancelamento ativo de ruído eficaz.

Design

Os PaMu Quiet Mini têm um design tipo lágrima (um pouco como os mais populares Apple AirPods). O modelo em análise é na cor branca com um acabamento brilhante, tipo pérola, mas também podem ser encontrados na cor preta e na cor azul.

Na haste dos auriculares encontra-se a inscrição da marca e na zona logo acima existe um botão tátil que permite efetuar alguns comandos, como atender chamadas, avançar com músicas, parar ou reproduzir multimédia, entre outras.

Num pequeno orifício em forma de triângulo, que une a haste ao resto da estrutura, está colocado um LED que oscila entre o azul e o vermelho, dando indicação de que está ligado e do nível de bateria.

Tal como já foi referido, a borracha que encaixa no ouvido pode ser alterada para um melhor conforto e, essencialmente, para vedar a entrada de som externo no ouvido.

Existem depois três microfones, um feedforward, outro feedback e outro que vai então captar a voz para as chamadas. Este conjunto de microfones é essencial para manter as chamadas claras e para ajudar no cancelamento ativo de ruído.

Cancelamento ativo de ruído (ANC)

Sobre o ANC, a Padmate refere que os PaMu Quiet Mini são capazes de eliminar até 40 dB em frequências baixas, médias e altas. Estes valores não são possíveis de confirmar com os testes feitos e, por isso, a comparação com outros modelos é essencial.

Recentemente, tive oportunidade de testar os Tronsmart Apollo Air e Apollo Air+, e também os Samsung Galaxy Buds Pro. Claramente, que os earbuds da Samsung são os que garantem um ANC mais eficaz, mas não podemos esquecer que estão noutro patamar de preços (o dobro dos PaMu). Ao comparar com os modelos da Tronsmart, que são da mesma faixa de preços, o resultado de cancelamento de ruído é ligeiramente inferior.

É percetível que algum do ruído mais baixo é eliminado, mas nada que se destaque. Além do cancelamento ativo de ruído, ainda existe o modo Transparência. Este modo é ideal para conversar com pessoas sem ter que tirar os auscultadores ou, simplesmente, para estar alerta aos sons envolventes. Este sim, funciona de forma eficaz.

A aplicação móvel PaMu Quiet

Para uma utilização mais completa dos earbuds existe uma app dedicada a Pamu Quiet. Depois de instalada, basta adicionar o dispositivo, que deverá estar previamente emparelhado com o smartphone.

No ecrã principal da app é possível escolher os modos Transparência, ANC ligado ou desligado.

Nas definições da app está disponível o nível de bateria de cada auscultador, é possível definir o que cada botão tátil faz e ainda escolher entre os modos de som originais ou de jogo.

Controlo por toque

Os controlos por toque podem ser ajustados através da app, mas por omissão um toque permite iniciar a reprodução e pausar o conteúdo multimédia. Dois toques no esquerdo vão para a faixa anterior e dois toques à direita vão para a faixa seguinte.

Um toque longo à esquerda chama o assistente de voz e um toque longo à direita altera para o modo ANC.

Utilização

Para que os PaMu Quiet Mini comecem a reproduzir som basta retira-los da caixa, esperar que surjam na sincronização Bluetooth do smartphone e ligar. Não é necessária a app para que funcionem. A aplicação é apenas para fornecer opções extra.

Depois, assim que são retirados da caixa é logo feita a ligação. Graças à tecnologia TWS podem ser usados individualmente ou em conjunto sem qualquer problema. Além disso, podem ser ligados, de forma independente, a dois dispositivos distintos.

Em termos de autonomia, proporcionam 5 a 6 horas de reprodução de música contínua. Um valor que confirma a indicação da marca. É importante referir que dependerá do volume e no meu caso de utilização é sempre a rondar os 20/30%. A caixa permite ainda mais 3 utilizações completas sem necessidade de novo carregamento, ou seja, proporciona mais umas 20 horas.

Veredicto

O preço destes earbuds PaMu Quiet Mini ronda os 61 € (71 dólares) com o código de desconto PDMYT6, estando disponíveis nas cores preto, branco e azul. Podem ser adquiridos a partir do site oficial da Padmate, com entregas para todo o mundo.

A qualidade de som reproduzida é bastante boa, com graves profundos e agudos equilibrados. Em testes com o volume mais elevado, não existe distorção do som. Além disso, no segmento, são capazes de oferecer um nível de ajuste de volume maior.

As chamadas acontecem com grande qualidade e sem necessidade de ter os dois auscultadores colocados. O cancelamento ativo de ruído ficou um pouco aquém das expectativas, ainda que funcione, mas não aos níveis indicados pela marca.

Por fim, em termos de autonomia não há nada de negativo a apontar, seguindo a linha do que está a ser oferecido atualmente no mercado.

O Pplware agradece à Padmate a cedência dos earbuds PaMu Quiet Mini para análise.

PaMu Quiet Mini