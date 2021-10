Trilogia do GTA pode chegar a 7 de dezembro por 70 dólares, diz rumor

Há alguns dias a criadora Rockstar Games anunciou oficialmente a existência da trilogia do seu sucesso GTA (Grand Theft Auto). O título irá designar-se Grand Theft Auto: Trology - The Defenitive Edition, mas a empresa não adiantou muitos mais detalhes.

No entanto, de acordo com os rumores mais recentes, a trilogia do GTA chegará ao mercado no dia 7 de dezembro pelo valor de 70 dólares.

Os fãs de GTA têm agora mais motivos para estarem entusiasmados. A Rockstar Games anunciou oficialmente a tão aguardada trilogia do jogo na passada sexta-feira, dia 8 de outubro.

No entanto, a criadora norte-americana não revelou muitos mais pormenores, apenas que o título chegará para PC e às mais populares consolas ainda este ano. Para além disso, o jogo terá ainda uma versão mobile para Android e iOS em meados de 2022. Assim, os rumores já começam a surgir com possíveis informações sobre este novo título.

GTA pode chegar a 7 de dezembro por 70 dólares

De acordo com os rumores recentes, nomeadamente do site polaco PPE, algumas fontes indicam que a versão física da trilogia do Grand Theft Auto: Trilogy - The Definitive Edition, será lançada no dia 7 de dezembro deste ano. Contudo, as fontes não esclarecem se o lançamento da versão digital também chegará no mesmo dia. No entanto é possível que tal aconteça.

O site polaco adianta que a versão física será lançada para a PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Por sua vez, a versão física para as consolas de nova geração PlayStation 5 e Xbox Series X só devem chegar no próximo ano.

Para além disso, um outro site anunciou que a loja RetailerBase tinha listado a trilogia do GTA para as consolas da nova geração pelo preço de 70 dólares (~60 euros) e a versão para a PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch deverá custar 60 dólares, cerca de 52 euros.

No entanto estes são apenas rumores e, como tal, podem ou não corresponder à realidade. Resta-nos assim aguardar para saber o que a Rockstar Games reserva aos fãs de GTA.