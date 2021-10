Apple lançou o watchOS 8.0.1 com correções de bugs para o Apple Watch Series 3

A Apple não quer deixar nada para trás que possa trazer problemas aos utilizadores. Tal como opera no segmento do iPhone, o mesmo o faz nos Apple Watch. Assim, a empresa continua a fornecer o mais recente sistema operativo mesmo a máquinas com cerca de 4 anos. Nesse sentido, a empresa lançou há algumas horas o watchOS 8.0.1 com correções de pequenos problemas para o smartwatch Series 3.

Com esta versão do watchOS mais recente, o smartwatch da Apple lançado em 2017 ficou com... outra cara!

Apple lança watchOS 8.0.1

Após o lançamento do iOS 15.0.2, a Apple também lançou há algumas horas o watchOS 8.0.1. Ao contrário do sistema operativo para o iPhone, esta é a primeira atualização oficial do watchOS 8. O lançamento de hoje traz correções de bugs específicos para utilizadores Apple Watch Series 3.

A empresa diz que o watchOS 8.0.1 vem com correções de bugs para o seu smartwatch e destaca dois bugs principais que estavam a afetar os modelos do Apple Watch Série 3, que ainda são suportados pela versão mais recente do sistema operativo da Apple.

De acordo com a Apple, watchOS 8.0.1 corrige um problema em que o progresso da atualização não era mostrado corretamente na Série 3. Havia também um erro em que as definições de acessibilidade não estavam disponíveis nos modelos da Série 3, que foi corrigido com a atualização de hoje.

Conforme demos a conhecer, o último sistema operativo foi lançado no passado dia 20 de setembro e trouxe várias novidades ao smartwatch da Apple. Esta versão inclui novas formas de manter o utilizador saudável, em atividade e em contacto. A aplicação Fotografias foi redesenhada e ajuda a manter a ligação às suas recordações mais preciosas. Também a nova aplicação Atenção Plena e os novos tipos de treino tai chi e pilates ajudarão a ter uma vida mais saudável e em forma.

Além disso, as atualizações às aplicações Carteira e Casa simplificam a forma de aceder à sua casa, ao carro e aos locais que mais gosta de visitar.

Carteira

Chaves de casa – toque para destrancar a fechadura da porta de casa.

Chaves de quartos de hotel – toque para destrancar a porta do quarto em hotéis participantes.

Chaves do escritório – toque para destrancar a porta do escritório em empresas participantes.

Chaves do carro com ultra banda larga (Apple Watch Series 6) – destranque, tranque e ligue um veículo suportado quando estiver a aproximar‑se.

As funções de entrada sem chave remotas para chaves do carro permitem trancar, destrancar, tocar a buzina, pré‑aquecer o carro ou abrir a mala.

Portanto, em jeito de resumo, o Apple Watch Series 3 vai receber uma atualização que 1 GB com correções e melhorias.