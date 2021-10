Biden estará a considerar um responsável pela criptomoeda na Casa Branca

Não faltará muito até os governos começarem a regulamentar a criptomoeda. Aliás, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, está, alegadamente, a considerar eleger um responsável da Casa Branca para a moeda criptográfica.

Partindo esta ação de uma das potências mundiais, poderá representar um significativo impulso para a regulamentação da criptomoeda, globalmente.

De acordo com declarações anónimas feitas à Bloomberg, a administração de Biden está, alegadamente, a ponderar uma ordem executiva direcionada às agências federais. Esta obrigá-las-á a estudar e a orientar o caminho nas várias vertentes da criptomoeda - regulamentação financeira, inovação económica e segurança nacional.

Mais do que isso, e como parte da ordem executiva que está a ser analisada, a Casa Branca nomeará um responsável criptográfico, isto é, uma pessoa completamente dedicada à moeda.

Esta ação da administração de Biden surgirá com o objetivo de coordenar o trabalho das agências federais relativamente às moedas digitais.

De facto, estando a criptomoeda já instalada na vida de muitas pessoas pelo mundo fora, não tardará até que os governos comecem a regulamentar a sua utilização. Então, esta nomeação de um responsável criptográfico pela Casa Branca poderá ser um passo nessa direção.

Nem todos são fãs da criptomoeda

Apesar desta possível ordem executiva, Janet Yellen, secretária do tesouro dos EUA, não se mostrou fã da criptomoeda, no início deste ano. Na altura, sugeriu que esta fosse eliminada, pela sua utilização no branqueamento de capitais e outras transações ilegais. Além disso, manifestou preocupação face à possível utilização da criptomoeda para financiamento de operações terroristas.

As moedas criptográficas são uma preocupação especial. Penso que muitas são utilizadas, pelo menos no sentido de transação, principalmente para financiamento ilícito. E penso que precisamos realmente de examinar formas de reduzir a sua utilização e assegurar que o branqueamento de capitais não ocorre através desses canais.

Disse Janet Yellen.