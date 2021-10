Macs com chip M1 já correm Linux com “desktop básico”

O novo SoC da Apple, o M1, apesar das vantagens, trouxe alguns desafios ao mundo da tecnologia. A falta de suporte para outros sistemas é o mais evidente, mas como é natural nesta área da tecnologia, a seu tempo aparecem soluções.

No caso do Linux, atualmente já é possível correr o sistema em máquinas com o SoC M1, apesar de só ser possível ter um "desktop básico". Saiba como!

Com o anúncio do kernel Linux 5.13, uma das novidades em destaque é o suporte para Macs com chip M1. Como é natural, esse é ainda um suporte básico e bastante limitado. No entanto, a verdade é que já é possível correr o sistema operativo Linux em Macs com chip M1.

Asahi Linux - A distribuição para o seu Apple com chip M1

A distribuição Asahi Linux tem como objetivo oferecer uma experiência Linux em Macs com chip M1 (Mac Mini, MacBook Air e MacBook Pro lançados a partir de 2020).

Esta distribuição ainda está numa fase muito inicial, mas é sem dúvida um bom começo para quem quiser ter uma distribuição Linux numa máquina Apple.

Segundo Hector Martin, responsável pelo projeto, com a distro Asahi Linux é possível ter um Linux com "desktop básico". De referir também que suporte inicial ao M1 no Linux 5.13 só foi implementado graças às contribuições feitas por Hector Martin.

Asahi Linux