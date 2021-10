Saiba como alterar ou remover a password do Windows 10

Alterar ou remover a password do Windows 10 pode ser fundamental caso fiquemos presos no ecrã de login do Windows 10. Existem vários motivos para isso acontecer, especialmente se esquecermos a palavra-chave de entrada.

Caso se tenha esquecido da sua password, não desespere porque, com o PassFab 4WinKey, podemos facilmente redefinir a palavra-passe da conta de utilizador no sistema operativo Windows de forma simples e eficaz. Vamos ver como funciona?

Mas o que é isso do PassFab 4WinKey? E como remove a password do meu Windows?

Em poucas palavras, caso o utilizador procure uma solução profissional de recuperar ou remover a password do Windows, certamente este software, o PassFab 4WinKey, vai ser a melhor opção disponível, ou pelo menos uma das melhores, do mercado neste momento.

Então, podemos descrever o PassFab 4WinKey como sendo um poderoso software pensado para remover ou recuperar a palavra-passe Windows, permitindo também repor a password da conta Microsoft esquecida, repor ou remover a password da conta local ou do Administrador, ou mesmo criar ou apagar uma conta de utilizador para o Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/Server 2019.

Destaques do PassFab 4WinKey

Podemos dizer que o PassFab 4WinKey é uma das aplicações mais simples, mais rápida e mais segura para resolver os problemas de passwords com o Windows, pois, de forma perentória, consegue desbloquear o seu computador numa questão de segundos.

Mais importante, se calhar dos detalhes mais importantes, não é necessário ser um perito em computadores ou informática no geral. A aplicação per si apresenta uma interface de utilizador simples e interativa, especialmente desenhada para o efeito.

Por outro lado, algumas outras características que tornam este software uma ferramenta popular passam por:

Suporta todos os tipos de contas de utilizador Windows,

Pode remover ou redefinir a palavra-passe da conta de administrador do domínio existente,

Pode redefinir a palavra-passe da sua conta Microsoft offline,

Pode criar uma nova conta de administrador ou de domínio para aceder ao computador bloqueado,

Não tem de formatar ou reinstalar o sistema operativo Windows,

Não perderá quaisquer dados durante a utilização deste software.

Ora tamanhas características tornam este software muito apetecível, especialmente ao nível empresarial, mas não só.

Assim, foi a pensar nos vários tipos de eventuais utilizadores que a marca decidiu apresentar vários tipos de versões do mesmo software e, cada uma, com as suas especificidades. Vejamos abaixo as principais diferenças.

Edições disponíveis do PassFab 4WinKey

Como informado, existem, 4 edições disponíveis para esta, digamos, fantástica ferramenta.

Em primeiro, encontramos as versões:

Standard Edition que está disponível por €24,59,

Professional Edition disponível por €36,89,

Enterprise Edition disponível por €49,19.

Seguidamente, existe uma quarta versão, conhecida como sendo o «santo graal» deste software que se apelida como Edição Ultimate.

Aqui, na Edição Ultimate, iremos encontrar TODAS as funcionalidades disponíveis por €86,09 e oferece como extras, não disponíveis e mais nenhuma outra versão, as opções que se seguem na lista:

Remover palavra-chave do administrador do domínio

Redefinir o administrador do domínio e palavra-passe do utilizador

Redefinir palavra-passe de administrador/utilizador padrão para conta Microsoft

Apagar conta de utilizador do Windows ou domínio

Criar uma nova conta de administrador do Windows ou domínio

Importante, em todas as versões estão incluídas:

Garantia de 30 dias de devolução do dinheiro,

Apoio ao cliente gratuito,

Atualizações gratuitas vitalícias.

Porém, no próprio site do programador, é possível encontrar a comparação entre as diferentes versões. Basta visitar este link.

Requisitos mínimos do software

Do mesmo modo, existem requisitos mínimos que o PassFab 4WinKey requer para funcionar da melhor maneira:

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Vista / Windows XP (32-bit/64-bit),

CPU: 1GHz (32 bit ou 64 bit),

RAM: 256 MB ou mais de RAM (1024MB Recomendado),

Espaço em disco rígido: 200 MB de espaço livre ou superior,

GPU: NVIDIA G80+ (GT8600 a GTX1080 TI)

Domínio: Trabalha com servidores Windows 2019/2012/2008(R2)/2003(R2)/2000 que atuam como controladores de domínio (apenas disponível para servidores de Active Directory),

PCs: Suporte total a vários computadores de secretária, portáteis e tablets incluindo Microsoft Surface Pro, Dell, HP, Lenovo, Toshiba, ThinkPad, IBM, Sony, Samsung, Acer, ASUS, etc,

Drives: Suporte a unidades RAID/SCSI/SATA, e sistemas de ficheiros FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5. Nota: Para saber mais informações sobre as suas especificações técnicas, por favor visite esta página.

Ou seja, na senda do detalhe a que já nos habitou o programador, podemos visualizar todos estes detalhes e mais na própria página do software.

Guia rápido para utilizar o PassFab 4WinKey

Agora, chegamos a uma das partes principais deste artigo: o funcionamento do software em si mesmo.

Atualmente, caso tenhamos a possibilidade de arrancar a partir de uma pen USB ou um CD/DVD então podemos usar esta ferramenta de recuperação.

Logo, com apenas 3 passos simples, vai ser possível recuperar o acesso ao nosso computador bloqueado. Ora vejamos:

Descarregar e instalar o PassFab 4WinKey para outro PC ou Mac. Evitado será dizer que o terá de fazer noutra máquina,

Criar um disco de reposição de palavra-passe num dos formatos: CD, DVD ou USB,

Por último, arrancar com o disco de reposição e redefinir a palavra-passe do Windows no computador bloqueado.

Mais simples? Era impossível.

De maneira idêntica, vejamos passo a passo como funciona o software:

Passo 1:

Descarregar, instalar e adquirir o PassFab 4WinKey. Seguidamente, abra-o enquanto a unidade USB está ligada ao PC. Selecione USB Flash Drive como suporte de arranque (caso utilize a edição Standard, então só pode escolher CD/DVD).

Passo 2:

Em contrapartida, depois de selecionar o suporte de arranque, basta clicar em "Burn" para iniciar o processo de formatação. O PassFab 4WinKey avisa quando a Unidade Flash USB estiver formatada e quando todos os dados nela contidos estejam removidos. Depois, clique em "Next" (Seguinte).

Passo 3:

PassFab 4WinKey vai começar a gravar a unidade USB. Não resta outra coisa se não aguardar até à finalização do processo.

A ter em conta que o próprio software vais mostrar um guia completo dos passos seguintes a efetuar:

Passo 4:

Em seguida, devemos inserir a unidade USB, CD ou DVD de arranque no computador bloqueado. No boot do PC devemos alterar na interface das escolhas de arranque para que a porta USB ou CD ou DVD seja a primeira a ser lida.

Passo 5:

Ao reiniciar o PC, iremos ver o arranque com a interface do PassFab 4WinKey e devemos selecionar o sistema operativo Windows, clicando em "Next" (Seguinte).

Passo 6:

Então, na janela seguinte, iremos ver todas as contas de utilizador: como Microsoft, Admin, Local, guest, etc. listados. A partir daqui selecionamos a conta de utilizador para a qual nos tenhamos esquecido da palavra-passe e da funcionalidade que se pretende utilizar.

Passo 7:

Por exemplo, se escolhermos remover a palavra-passe e clicar em "Next", a palavra-passe será redefinida para ficar em branco.

Passo 8:

Neste último passo, basta clicar em "Reboot" (Reiniciar), sem esquecer de remover a PEN USB, CD ou DVD.

A partir deste momento o acesso ao PC é garantido.

Vídeo

Nunca é de mais ver o vídeo oficial para perceber, com os próprios olhos, a forma de funcionamento do software

Conclusão

Assim, de repente, para que o sol volta a brilhar quando nos esquecemos de uma password tão importante como a da entrada no Windows. Essa situação pode acontecer pelas mais variadas situações e nunca ninguém estará livre.

Por fim, encontramos uma solução robusta, eficaz e simples, ao alcance de qualquer utilizador e pode ajudar mesmo em situações extremas como pode ser a recuperação de palavra-passe do Windows, sem grande esforço, neste caso em particular.

No fundo, basta escolher a conta de utilizador e a operação, definir uma nova a palavra-passe ou nenhuma e já está!

Por último, mas não menos importante, deixamos um alerta a todos os utilizadores que este software deve ser considerado como uma ferramenta de ajuda e não como um meio para ser utilizado com quaisquer outras intenções. O PPLWARE declina e condena outros usos abusivos que se queiram dar ao uso legítimo deste software.

Software com promoção: 30% de desconto

Ao elaborar o artigo, tantos nas pesquisas do site como na instalação descobrimos que está em vigor um cupão de desconto de 30%. Assim, aquando da compra, caso interesse, basta colocar A8DTE e o desconto é automaticamente subtraído aos preços acima referidos.

Neste caso, é algo a considerar, porque os valores do software base, em si, são algo puxados e podem ajudar a tomar a decisão positiva de adquirir o software.