Epic Games poderá fazer um filme do popular jogo Fortnite

Fortnite é atualmente um dos mais populares jogos do mundo, especialmente entre as faixas etárias mais jovens. Aqueles que nunca jogaram, provavelmente conhecem o jogo, mais não seja devido aos conflitos judiciais que este teve com a Apple.

Mas parece que a Epic Games, criadora do título, não se quer ficar apenas pela parte lúdica do jogo. Segundo as informações, a empresa poderá mesmo criar um filme sobre o Fortnite.

Filme do Fortnite pode chegar aos cinemas em breve

Caso seja fã do jogo Fortnite então certamente que gostará de ter e saber tudo sobre este popular jogo. Assim, provavelmente ficaria interessado caso este título deixasse de estar apenas no ecrã do computador, TV e telemóvel e passasse também para os grandes ecrãs dos cinemas.

Pois bem, parece que a criadora Epic Games está a ponderar realizar um filme sobre o jogo. A informação foi revelada nesta segunda-feira (11) pelo site The Information. O objetivo passaria então por transformar o conteúdo do jogo num filme através da criação de um novo setor de entretenimento.

Ex-funcionários da LucasFilm vão liderar o projeto

Por sua vez, o novo setor será liderado por 3 ex-executivos da Lucasfilm que a criadora contratou no início deste ano. Entre eles Jason McGatlin, antigo vice-presidente de produção física no estúdio de Star Wars que fez parte da produção executiva de todos os filmes mais recentes da popular saga. Atualmente, McGatlin é então presidente de 'projetos especiais' na Epic Games. Os outros dois nomes são Lynn Bartsch, diretora de negócios, e Chris Furia, diretor financeiro de produção da criadora de jogos.

Segundo os detalhes, esta ideia surge como forma de a Epic Games se diversificar após o processo judicial com a Apple. O facto de o jogo ter sido banido da App Store, fragilizou os cofres da criadora que, assim, procura uma alternativa bastante ambiciosa.

Para já ainda não se sabe se o filme do Fortnite chegará de facto. No entanto, algumas fontes 'familiarizadas' com o assunto disseram ao The Information que, considerando os laços próximos entre a Epic Games com Hollywood, não será uma questão de 'se', mas apenas de 'quando'.