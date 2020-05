E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da missão da NASA e SpaceX, do novo Raspberry Pi 4, da atualização de maio do Windows 10, do Samsung Galaxy Note 20+ e muito mais.

Agosto é, por tradição, o mês da Samsung dar a conhecer o seu Galaxy Note. Este smartphone eleva a produtividade a um nível superior face à restante concorrência e o Galaxy Note 20 já está a ser preparado.

Sobre a versão “Plus” foram divulgadas imagens que revelam um pouco daquilo que poderá ser o próximo topo de gama da Samsung.

A Motorola tem várias cartas na manga para em breve presentear o mercado com mais equipamentos. Entre eles, está o smartphone One Fusion+.

O lançamento deste equipamento da empresa americana está previsto para o próximo mês, no entanto agora surgiram vários detalhes sobre o telefone no YouTube. Assim, agora sabemos que o Motorola One Fusion+ terá como processador o Snapdragon 730 e virá com uma bateria de 5.000 mAh.

No mês passado a Saber Interactive lançou SnowRunner, o sucessor de SpinTires e de MudRunner. Para quem desconhece, estes títulos referem-se a jogos que simulam a condução de veículos pesados de transporte, em algumas das mais complicadas zonas do planeta.

SnowRunner, como o nome indica, traz à série, uma novidade importante: a neve e o gelo. Bom, dito isto, vamos mostrar o que já experimentamos.

O assunto da rede 5G tem a maioria da sua incidência em empresas da China. Mas, gradualmente, potências de países como os europeus têm olhado para esta inovação com mais interesse, percebendo o impacto que poderá trazer para o negócio.

Desta forma, a Nokia afirmou agora que conseguiu bater o recorde mundial na rede 5G com uma velocidade de 4,7 Gbps.

A Xiaomi, através da sua submarca Redmi, deu hoje a conhecer oficialmente os seus smartphones Xiaomi Redmi 10X e Redmi 10X Pro, e ainda uma nova linha de televisões inteligentes, Redmi Smart TV X.

São três os tamanhos disponíveis, 50, 55 e 65 polegadas, com algumas especificações de topo, a partir de 250 €.

Há algumas semanas que se esperava que a Microsoft lançasse a próxima grande atualização do Windows 10. Esta condensa um conjunto de novidades, que vão tornar este sistema melhor e mais simples de usar.

Pois esse momento acabou de acontecer e todos podem já instalar esta novidade. Finalmente podem ter acesso a tudo o que foi desenvolvido nos últimos meses para o sistema operativo mais usado.

A Devolo é uma das marcas de referência na tecnologia powerline. Recentemente a empresa lançou um powerline topo-de-gama renovado, um repetidor de sinal WiFi com tomada integrada e o dispositivo powerline mais rápido do mundo para colocar diretamente no quadro elétrico.

Estes novos produtos prometem acelerar e otimizar a ligação à Internet, por cabo e sem fios.

Marte está nos planos das agências espaciais para ser visitado por humanos. Contudo, do que se vai conhecendo do planeta vermelho, a realidade é muito desoladora, face ao que, um dia, já foi. Durante a sua história, Marte pode ter sido um planeta habitável, em vez do mundo seco e triste de hoje. Isso pode acontecer, porque, ao longo dos milhões de milhões de anos da sua existência, a atmosfera de Marte esvaziou-se para o espaço.

Para entender melhor o que causou a perda de atmosfera marciana, os cientistas da NASA começaram a mapear as correntes elétricas de Marte na sua atmosfera. Poderão ser estas as responsáveis pela ruína do planeta vermelho.

O Raspberry Pi continua a ser o mini PC mais popular do mundo. Com um formato extremamente pequeno, esta board oferece um conjunto de características muito interessante a um preço muito simpático.

Vamos conhecer quais as principais novidades do novo Raspberry Pi 4.

As comunicações estão na ordem do dia. O 5G tem sido arma de arremesso entre países e empresas, mas apesar de tudo, o mundo lá vai atualizando as suas tecnologias. Seguindo essa linha evolutiva, a Qualcomm anunciou os seus chips sem fio de última geração que suportam o novo padrão Wi-Fi 6E. O “E” no Wi-Fi 6E significa dispositivos “extended” e os dispositivos compatíveis poderão operar no espectro recém-aberto dos 6 GHz.

Este salto na comunicação Wi-Fi deverá proporcionar menos congestionamento de rede, ligações mais rápidas e confiáveis.

Dentro de poucos momentos iremos presenciar a chegada da cápsula da SpaceX, a Crew Dragon, à Estação Espacial Internacional (ISS). Conforme pudemos assistir, ontem foi um dia em que a NASA voltou a fazer história, depois de 9 anos a contratar os serviços das naves da Rússia. Contudo, a missão ainda não acabou.

Hoje, depois de passar quase um dia inteiro em órbita, os dois passageiros, os astronautas da NASA, Bob Behnken e Doug Hurley, tentarão atracar na Estação Espacial Internacional, agora, ao início da tarde. Vamos assistir em direto agora?

Com a necessidade de usarmos máscara, devido à doença que está na sociedade, a COVID-19, este tipo de equipamento de proteção individual passou a ter uma relevância quase vital. Há máscaras para todos os gostos e feitios, umas que protegem mais, outras menos e ainda muitas que não protegem absolutamente nada. Ainda assim, há empresas a fazer mais nesta área. Por exemplo, a criar uma máscara que se auto desinfeta através de um sistema elétrico que pode ser ligado ao seu smartphone.

Esta tecnologia poderá ser interessante, assim como a outra máscara que brilha quando tem vestígios do SARS-CoV-2. Vamos conhecer este “gadget”!