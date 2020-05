Samsung Galaxy Note 20+ começa a ser revelado

Agosto é, por tradição, o mês da Samsung dar a conhecer o seu Galaxy Note. Este smartphone eleva a produtividade a um nível superior face à restante concorrência e o Galaxy Note 20 já está a ser preparado.

Sobre a versão “Plus” foram divulgadas imagens que revelam um pouco daquilo que poderá ser o próximo topo de gama da Samsung.

O Samsung Galaxy Note 20 deverá chegar já em Agosto, como, aliás, já é um costume antigo da Samsung. Para quem procura um smartphone de topo onde a produtividade é essencial, então o smartphones da linha Note são a escolha certa, onde a S Pen tem um papel fundamental.

Ainda sem grande alarido à volta dos futuros Galaxy Note 20, começam a surgir algumas revelações e uma delas é a própria imagem do smartphone. O OnLeaks em colaboração com o Pigtou, lançaram uma renderização daquilo que podemos esperar e ainda revelaram algumas especificações.

Samsung Galaxy Note 20+ em imagens… antes do lançamento

Com base nas renderizações e informações divulgadas, o design do Galaxy Note 20+ é bastante familiar, remetendo, claro, para o Galaxy S20+ numa mistura com o Note 10+. A configuração dos botões e da câmara não enganam a sua origem.

Segundo a renderização, as dimensões são de 165 x 77,2 x 7,6 mm. A câmara frontal é colocada ao centro, integrada no ecrã, e o altifalante vem logo acima num recorte muito discreto.

Inclui porta USB Tipo-C, não tem jack de áudio de 3,5 mm e, claro está, tem S Pen integrada. No entanto, segundo estas imagens, a S Pen em vez de estar colocada no lado direito, ficou posicionada à esquerda.

Outros rumores…

Outros rumores revelam uma bateria de 4500mAh, de acordo com a certificação do China Quality Certification Center. O ecrã será de 6,9″ com uma taxa de atualização de 120Hz, numa resolução de 3040 x 1440.

Quanto ao processador, virá com o Samsung Exynos 992 com a possibilidade de integrar 16 GB de RAM e grande capacidade de armazenamento.

Há ainda informações que apontam a câmara de 108 MP do Galaxy S20 Ultra como integrante deste Note, mas poderá não ter a capacidade de zoom até 100 vezes. Algo que também tem surgido como rumor é o facto da Samsung ter como intenção remover o sensor ToF. O que, no entanto, não faz muito sentido, considerando o rumo da tecnologia no sentido da realidade aumentada.