Dica: Saiba como mudar o teclado que usa no seu Android

A modularidade do Android permite que este sistema seja configurado da forma que o utilizador pretende. Muitos parâmetros podem ser ajustados e adaptados ao gosto de cada um, para assim dar uma experiência única.

Uma das vertentes que pode ser adaptada está ao nível da introdução de dados. Os teclados existem na Play Store e podem ser mudados por outro que sejam mais capazes ou que ofereçam mais mais aos utilizadores.

A excelente modularidade do Android

O teclado é um dos muitos elementos essenciais do Android. É com recurso a ele que os utilizadores interagem com o sistema, para além da capacidade de toque que é oferecida. Estes devem ser ajustados aos utilizadores e adaptar-se ao que estes pretendem.

No Android a troca de teclados é possível, podendo ser escolhida uma das muitas propostas que se encontram na Play Store, nesta área. Para trocar este elemento devem primeiro fazer a sua instalação, como qualquer outra app.

Simples trocar o teclado neste sistema

Depois, e sempre que o quiserem mudar, devem abrir primeiro as Definições do sistema. Aqui dentro devem encontrar e abrir a opção Sistema e atualizações. É aqui dentro que vão encontrar a opção para trocar o teclado.

De seguida, devem escolher a opção Idioma e teclados. Vão de imediato ter acesso à lista de teclados presentes e que podem ser ativados nos smartphones. Selecionem os que querem ter ativos na lista de opções.

Podem repetir o processo e mudar mais tarde

Resta apenas carregar na opção Predefenir teclado para que surja a lista disponível. Escolham um dos presentes e esse passará a ser o que o Android terá ativo sempre que carregarem numa caixa de texto neste sistema.

Usem estes passos sempre que necessitarem de mudar o teclado por outro. Dá acesso a qualquer um que esteja instalado no sistema e assim, de forma simples, podem adaptar-se ao que pretendem a qualquer momento no Android.