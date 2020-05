Com as SMS a ser cada vez menos usados, esta tecnologia está a morrer lentamente. A Google quer mantê-la ativa e para isso reinventou-a, para a tornar num serviço de mensagens mais alargado e que pode funcionar diretamente pela Internet.

Foi assim que nasceu o RCS e que está cada vez mais espalhado pelo mundo Android. Se o seu futuro se mostra promissor, a verdade é que há ainda muito para ser melhorado. Uma novidade poderá chegar em breve, com as mensagens a serem cifradas entre os utilizadores.

RCS terá ainda mais segurança

O serviço RCS da Google está maduro e é já usado em muitos países. Portugal já o tem ativo nos três grandes operadores móveis e por isso os utilizadores já podem trocar mensagens entre si sem dependerem da rede móvel.

Claro que agora é hora da Google o desenvolver ainda mais e torná-lo o padrão para o Android, com todas as funcionalidades extras que vão sendo pedidas. Se a utilização de emojis em reação às mensagens está para chegar, há outra novidade importante a caminho.

Google vai cifrar estas mensagens entre utilizadores

Ainda é só uma opção em desenvolvimento pela Google, mas em breve o RCS vai estar muito mais seguro e protegerá os utilizadores. Vai permitir cifrar as comunicações entre os equipamentos, tornado-as as mensagens impossíveis de ler.

Esta funcionalidade foi descoberta apenas em algumas linhas de código na app Mensagens, na sua última versão de testes. Mostra que estará a ser desenvolvida e que em breve irá ser disponibilizada nesta app da Google.

Android ganha mais proteção com esta novidade

Para além desta capacidade, que pode ser ativa manualmente pelos utilizadores, há outras opções presentes. Vai ser possível definir se outros equipamentos vão ter a capacidade de aceder a estas mesmas mensagens do utilizador.

Com esta novidade, as mensagens trocadas no Android vão ganhar uma camada de segurança adicional e assim garantirem uma segurança maior aos utilizadores. É o passo lógico que o RCS terá de dar para ser ainda mais utilizado e aceite.