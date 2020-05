Há algumas semanas que se esperava que a Microsoft lançasse a próxima grande atualização do Windows 10. Esta condensa um conjunto de novidades, que vão tornar este sistema melhor e mais simples de usar.

Pois esse momento acabou de acontecer e todos podem já instalar esta novidade. Finalmente podem ter acesso a tudo o que foi desenvolvido nos últimos meses para o sistema operativo mais usado.

Depois de meses de desenvolvimentos e de testes, a Microsoft tem finalmente a sua mais recente atualização lançada. Está dedicada ao Windows 10 e pretende melhorar ainda mais o Windows 10 e o que este oferece ao utilizador.

Foi há poucos minutos que a Microsoft colocou nos seus servidores a versão 2004, nome pelo qual é conhecida a atualização de maio do Windows 10. Esta pode agora ser instalada apenas manualmente, abrindo assim caminho à atualização automática que todos esperam.

As novidades que esta nova versão traz são já bem conhecidas e têm sido detalhadas. Falamos de alguns marcos neste sistema como a possibilidade de fazer a sua instalação via Cloud ou, por exemplo a chegada do WSL 2, com um kernel próprio.

Claro que há mudanças interessantes e importantes em áreas como o Gestor de Tarefas, com algumas novidades. As proprias Definições do Windows foram melhoradas, com nova informação e algumas opções novas e importantes.

Quem quiser testar já esta nova atualização precisa apenas de a descarregar da Microsoft e fazer a instalação manual. Podem ainda forçar a atualização procurando-a diretamente nas Definições do Windows 10.

É agora hora de todos os que tanto aguardaram por esta nova versão a instalarem e testarem. As novidades vão ser imediatas e óbvias, mostrando tudo o que foi criado nos últimos meses pela Microsoft.