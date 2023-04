A Microsoft já tinha prometido que o Windows 11 ia ter uma integração com o iOS e o iPhone. Esta já foi apresentada, mas estava em testes, que agora terminaram. Com este passo já todos podem aceder ao iPhone no Windows 11 e usar o iMessage e outros recursos.

Com o Windows 10 a Microsoft abriu um caminho importante ao ligar o Android a este seu sistema, através da app Phone Link. Havia a ideia de alargar esta presença no sistema mais óbvio e que agora finalmente chegou. Falamos do iOS e do iPhone, que assim consegue ligar-se ao Windows 11 e dar acesso a muitas das suas funcionalidades.

Do que a Microsoft revela agora, esta funcionalidade está finalmente aberta a todos, depois de meses em testes para validar que estava pronto. Com esta novidade, será simples ligar estes dois sistemas e assim ter acesso no PC a (quase) todo o que se passa no iPhone.

Tal como acontece no Android, os utilizadores do iOS só precisam de ter a app Link to Windows instalada e seguir o processo simples que surge no Windows 11. Depois de feita a associação entre os 2 dispositivos, tudo começa a estar disponível para os utilizadores.

Importa destacar que a Microsoft ainda não tem acesso a tudo o que o iOS e o iPhone oferecem. Há limitações, impostas pela Apple, que ainda não foram ultrapassadas. Ainda assim, os utilizadores conseguem já fazer e receber chamadas, enviar e receber mensagens e visualizar notificações no PC.

Isso garante também acesso ao iMessage, ainda que também com algumas limitações que podem ser importantes. Falamos da falta de suporte para conversas em grupo, fotos, vídeos e histórico de conversas além da sessão atual. Certamente que no futuro haverá melhorias neste ponto, o que mais interessa aos utilizadores.

Esta novidade pode ser já usada no Windows 11, bastando ter a app Phone Link. Do lado do iPhone, requer o iOS 14, ou posterior, e também a app Link to Windows. A Microsoft acaba de ar um passo importante e de trazer o controlo de mais um smartphone ao seu sistema operativo.