[Atualização] O lançamento da Crew Dragon foi cancelado por razões de segurança

Chegou finalmente o momento que muitos aguardavam há muitos anos. A SpaceX vai finalmente realizar a sua primeira viagem rumo ao espaço com astronautas dentro da sua cápsula Crew Dragon.

O destino é a ISS esta viagem marcará um momento único na história dos EUA e da própria Humanidade. Marca o retorno desta nação ao espaço de forma autónoma e, principalmente, o início da exploração do espaço pela SpaceX

SpaceX e NASA trilham o futuro

Quase 10 anos depois, os americanos voltam a ser autónomos no que toca a viagens rumo ao espaço. Com o fim das viagens do Space Shuttle, os EUA passaram a estar dependentes de outros países para colocar os seus astronautas na ISS (Estação Espacial Internacional).

Caberá à SpaceX realizar esta primeira viagem, usando para isso toda a tecnologia e os veículos que desenvolveram nos últimos anos. Será numa cápsula Crew Dragon, montada no topo de um foguete Falcon 9, que tudo acontecerá, numa viagem que durará 19 horas e várias órbitas ao planeta.

Uma viagem dos astronautas rumo ao espaço

O desejo da SpaceX e da NASA é que este lançamento aconteça hoje, mas tudo depende do tempo. Tudo aponta para que as condições atmosféricas no Launch Complex 39A sejam favoráveis e que este momento aconteça mesmo hoje.

É então hora de preparar o melhor lugar possível para assistir a este momento único na história. Será o começo de um novo capítulo na exploração do espaço, liderado pela SpaceX e com a ajuda da NASA.

Podem ligar-se já e assistir à emissão da SpaceX, que há várias horas tem estado a mostrar como tudo foi preparado para esta viagem rumo à ISS e ao espaço. Tudo deverá acontecer de forma perfeita, como toda a gente espera.

Podem saber mais sobre esta viagem no artigo que publicámos hoje e onde todos os pormenores foram detalhados e explicados. É um momento em que muitos notáveis vão estar presentes e a assistir, rumo ao espaço e inegavelmente ao futuro.

[Atualização] O lançamento da Crew Dragon foi cancelado e sábado será tentado um novo lançamento. Devido às condições atmosféricas esta foi a decisão correta e que protege os astronautas.