Deverá decerto estar por horas a chegada da próxima grande atualização do Windows 10. Conhecida como versão 2004, a atualização de maio de 2020 vai trazer muitas novidades ao sistema que é já o mais usado pelos utilizadores.

Estas têm vindo a ser criadas nos últimos meses, preparando-se para renovar o Windows 10 e torná-lo ainda melhor e com ainda mais funcionalidades. Estas têm vindo a ser faladas e é agora a hora de as resumir e apresentar de forma definitiva.

Tudo aponta para que seja hoje ou amanhã a data da chegada da versão 2004 do Windows 10. Esta é a primeira grande atualização de 2020 e concentra um conjunto elevado de melhorias que a Microsoft esteve a desenvolver de forma muito dedicada.

Estas têm sido lançadas no Programa Insiders, para serem avaliadas e testadas, procurando falhas que foram depois corrigidas. Assim, a Microsoft compromete-se a que esta versão seja livre de problemas, como se espera.

Recuperar o Windows 10 será mais simples

Uma das maiores novidades, ainda que possa ser pouco usada, está na recuperação do sistema operativo. Esta pode passar a ser feita diretamente da Internet, deixando assim de ser necessária uma pen ou DVD com o Windows 10.

Outra mudança importante está no WSL, o Linux que o Windows 10 tem presente há já algum tempo. A próxima versão vai estar presente nesta nova atualização, com a chegada do WSL2, que traz já um kernel próprio.

Microsoft apostou em melhorar o seu sistema

No campo das ligações, o Windows 10 vai receber uma melhoria no Bluetooth. Isto significa que será ainda mais fácil e simples de emparelhar novos dispositivos e ligá-los mais tarde. Tudo será natural e direto para os utilizadores.

Uma área que recebeu muitas melhorias foi o Gestor de Tarefas. Este tem ainda mais informação em várias áreas, como a deteção de armazenamento SSD. Há ainda a presença da temperatura da placa gráfica.

Um sistema mais rápido na versão 2004

No geral, o próprio Windows 10 será mais rápido e mais eficiente. Isso será visto de forma imediata e em alguns componentes do sistema operativo. Em especial, a pesquisa será mais eficiente e permitirá ser controlada pelos utilizadores.

Na área de definições há também mudanças, que não vão ser subtis. Assim, vão ver que a área das interfaces de rede está mudada e podem agora controlar os dados de forma muito mais firme e direta.

Uma versão que aposta forte na segurança

Claro que a segurança é também um fator importante e vai ter novidades. Estas vão permitir manter afastadas as apps indesejadas e aumentar ainda mais a proteção dos utilizadores e dos seus dados.

Espera-se que desta vez a Microsoft saiba manter a atualização do Windows 10 eventualmente longe de problemas. As anteriores não foram imunes a situações pouco normais e que causaram problemas aos utilizadores. Resta só a Microsoft colocar na rua a atualização de maio de 2020 para todos terem acesso a ela e ao que traz de novidades.