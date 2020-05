A atualização de maio do Windows 10 está lançada e os utilizadores estão agora a conhecer as novidades que foram criadas e desenvolvidas ao longo dos últimos meses. Estas permitem tornar o Windows ainda melhor e com mais funcionalidades.

Claro que, como é normal nestes momentos, a Microsoft aproveitou para limpar este sistema operativo. Assim, várias funcionalidades foram removidas ou descontinuadas, por diversas razões. Conheça o que desaparece do Windows 10 com esta atualização.

O que é descontinuado pela Microsoft nesta atualização

Este é um processo normal e que a Microsoft repete muitas vezes nas atualizações do Windows 10. A gigante do software aproveita sobretudo estes momentos para limpar o seu sistema e remover as apps e serviços que deixam de fazer sentido. A atualização de maio não foi diferente e alguns foram descontinuados.

Funcionalidade Detalhes e mitigação Companion Device Framework O Companion Device Framework deixou de estar em desenvolvimento ativo. Microsoft Edge A versão original do Microsoft Edge deixou de ser desenvolvida. Dynamic Disks O recurso Dynamic Disks deixou de ser desenvolvido. Este recurso será substituído pelo Espaço de Armazenamento numa versão futura.

Desta vez a lista é reduzida, ams tem algunas presenças bem conhecidas. Começamos pelo Companion Device Framework, quer permitir a ligação de dispositivos externos. Depois, temos o mais importante de todos. A versão clássida do Edge foi descontinuada e agora o Windows 10 reflete isso.

O que desapace do Windows 10 com esta nova versão

No que toca ao desaparecimento, temos a Cortana na sua forma conhecida. Esta foi trocada por outra app, sobretudo focada noutras funções. Temos igualmente algumas apps focadas nos dispositivos móveis que deixam de fazer sentido no canário atual. Curioso ver que o Windows to Go também é eliminado.

Funcionalidade Detalhes e mitigação Cortana A Cortana foi atualizada e melhorada na atualização de maio de 2020 do Windows 10 de maio de 2020. Com essas alterações, algumas funcionalidades disponíveis antes, como Música, Casa Conectada e outras que não da Microsoft, deixaram de estar disponíveis. Windows To Go O Windows To Go foi anunciado como descontinuado no Windows 10, versão 1903 e é removido nesta versão. Apps Mobile Plans e Messaging Estas apps ainda são suportadas, mas agora são distribuídos de forma diferente. Os OEMs podem incluir as apps nas imagens do Windows para dispositivos habilitados com rede móvel. As apps são removidas em dispositivos sem rede móvel.

Estas funcionalidades que agora desaparecem ou são descontinuadas vão dar lugar a outras mais recentes. As que chegam com esta atualização são já conhecidas e têm estado a ser apresentadas em detalhe a todos os utilizadores.