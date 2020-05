O Google Maps não para de surpreender os utilizadores com novas funcionalidades e novas capacidades. É esta melhoria constante que torna este serviço também interessante e que cativa quem o usa, quer diariamente, quer esporadicamente.

A Google voltou a inovar e deu ao seu serviço de mapas outra novidade. Agora já é possível partilhar a localização, mas recorrendo aos Plus Code, com uma precisão ainda maior e com maior detalhe para quem recebe.

Os Plus Codes não são decerto uma novidade no Google Maps. A gigante das pesquisas já há alguns anos que os usa na versão dedicada ao browser, dando assim uma capacidade extra ao seu serviço. Estes códigos permitem uma localização mais precisa, até em locais onde não existe uma morada.

Plus Codes são uma nova forma de enviar a sua localização

A grande novidade é que estes códigos passam agora a estar também presentes no Android, para serem usados. A ideia é permitir a sua partilha e assim uma melhor localização e precisão. Já podiam ser pesquisados, mas agora estão ainda mais integrados.

Para os usarem para partilha, devem carregar no ponto azul do mapa que representa a sua localização atual. Isso abrirá a interface onde podem ver a localização, mas agora têm também presente o valor dos Plus Codes, para além da morada postal.

No Google Maps já não precisa de partilhar as moradas

Para obterem esse valor, só precisam de carregar continuamente no valor dos Plus Codes durante alguns segundos. Ao retirar o dedo apresentará a mensagem a indicar que foi copiado. Só precisam agora de o colar onde o querem partilhar.

Podem ainda ver mais informação ao carregarem no i nesta interface. Quem receber este código só precisa de o colar no campo de pesquisa do Google Maps, quer na app, quer no browser. Assim fica a saber a localização do utilizador, conforme pretendido.

Esta é decerto uma excelente novidade para os utilizadores que usam o Google Maps. Os Plus Codes são uma forma mais simples de partilhar localizações, sem recorrer a moradas ou a outros dados. Basta um código e de imediato o ponto pretendido é mostrado.