A distância social é, por muito que custe, a maior arma contra o COVID-19. São muitas as estratégias utilizadas para que se consiga manter o distanciamento recomendado, mas nem sempre é fácil perceber se se está demasiado perto de outras pessoas ou não.

A pensar nisto, a Google desenvolveu a ferramenta Sodar, para smartphones, que, através da realidade aumentada, lhe indica até onde deve ir o distanciamento.

Apesar do desconfinamento e do mundo estar a tentar voltar à normalidade, a verdade é que o Coronavírus ainda está entre nós e não podemos descurar as regras recomendadas pelas autoridades de saúde.

Manter a etiqueta respiratória, utilizar máscara, manter distanciamento social e lavar as mãos com frequência são ações básicas para que o vírus não se propague de forma descontrolada.

Na questão da distância social, há quem manter 1 a 2 metros de afastamento com as outras pessoas, mas nem sempre essa medida é fácil de tirar. Por exemplo, agora com as regras impostas para as praias, não se vai levar a fita métrica para perceber se se está a 1 metro e meio de distância das outras toalhas.

Sodar – para manter a distância social

Assim, para o ajudar em qualquer lugar, a Google criou uma ferramenta baseada em Realidade Aumentada (AR), a Sodar, para ter noção do espaço à sua volta e de onde se deve posicionar para se manter em segurança.

Esta ferramenta Google tira partido da integração da AR no Chrome, uma novidade recente deste browser. Para a poder utilizar, deverá ter a versão mais recente do browser instalada, bem como os Serviços Google Play para Realidade aumentada.

Depois das permissões dadas para o browser e a webapp acederem à câmara do smartphone, basta apontá-lo para o chão e encontrar a linha limite. Esta linha dará a indicação de dois metros de distância a manter das outras pessoas.

Há que ter em consideração que a medição através da AR poderá não ser a correta, pelo que, pela sua saúde, não deverá levar estas indicações como exatas. A Sodar ou qualquer outra app de AR apenas poderão servir como uma referência.