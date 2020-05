Se usa o Zoom, então tem mesmo de atualizar a app antes de 30 de maio

Depois de todos os problemas a que esteve sujeito, o Zoom conseguiu manter a seu nível de qualidade e é ainda uma das mais interessantes e importantes ferramentas de videoconferência que podemos usar na atualidade.

A empresa tinha assumido o compromisso de aumentar os níveis de segurança do seu serviço e das suas apps e tem provado isso. Agora há outro momento chave, que todos devem ter em atenção. Os utilizadores devem atualizar a app antes de 30 de maio ou deixam de a poder usar.

Os grandes problemas descobertos no Zoom estavam focados na segurança. Estes levaram a um compromisso único da empresa, que se ia dedicada durante 90 dias a limar todas estas arestas. O produto final terá de ser uma app e um serviço ainda mais seguro.

Uma das questões apontadas estava na cifra das chamadas e no que estas deveriam ter garantido. Ficou provado que afinal estas não estavam como deveria ser o padrão e por isso este foi outro trabalho a ser feito. O resultado chega agora e é a razão para esta necessidade de atualização.

#Update to the most secure version of Zoom by May 30!

➡️ https://t.co/64XvO6YRNs pic.twitter.com/JSlk3OL5EU