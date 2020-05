Todas as questões relacionadas com os bloqueios da Huawei nos EUA levaram a empresa a apostar forte no seu ecossistema próprio. Essa ideia tem conseguimos mostrar-se acertada e cada vez mais está independente e longe dos serviços Google.

Para que este conceito funcione e tenha um futuro viável, a empresa precisa de alternativas. Muitas estão já presentes e agora uma nova foi anunciada. Finalmente o YouTube deixa de ser um problema e há uma alternativa ideal para os smartphones da Huawei.

Os vídeos deixam de ser um problema nos Huawei

A Huawei tem feito certamente um trabalho único em conseguir dar aos utilizadores alternativas aos serviços da Google. Se em muitos casos optou por criar os seus, noutros é inevitável optar por parceiros já estabelecidos e com provas dadas.

Se fez isso noutras áreas, é agora a hora de cobrir uma das mais importantes e que os utilizadores mais querem. Falamos dos vídeos e do que estavam habituados no YouTube, que agora tem uma alternativa à altura.

DailyMotion passa a ser a alternativa ao YouTube

O acordo estabelecido para esta alternativa foi com o já bem conhecido serviço DailyMotion, que tem uma presença já muito grande na Internet. Esta é uma parceria importante e até quase essencial para a Huawei avançar no mercado.

Mais do que o acesso aos conteúdos, o que este acordo trará vai a também ao nível do software. A Huawei vai incorporar tecnologia do leitor do DailyMotion na sua app e assim dar ainda mais a esta sua oferta. Claro que este elemento dará depois acesso a conteúdo agregado e sobretudo filtrado.

Uma oferta muito rica e com muito conteúdo

Se para muitos esta pode ser uma oferta menor que o YouTube, a verdade é que a rede do DailyMotion tem muitos milhões de utilizadores a produzirem vídeos. Ali estão alojados muitas empresas de conteúdos e até tem produção própria para rede de notícias.

Este é certamente um passo gigante da Huawei para a sua independência da Google e dos seus serviços. Depois do Here WeGo e da TomTom para os mapas, surge mais oferta numa área essencial. Em breve esta proposta estará disponível e acessível a todos.