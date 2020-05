O Zoom foi um dos serviços de videochamada que mais se destacou durante esta fase de pandemia. Devido à necessidade de ter uma boa plataforma que auxiliasse no teletrabalho, os utilizadores viram no Zoom a resposta a praticamente todas as necessidades.

No entanto o serviço tem sido alvo de várias críticas que questionam a segurança do programa. Assim, para sua defesa e acabar com todas estas dúvidas, o Zoom divulgou publicamente a sua criptografia.

Não temos qualquer dúvida de que o Zoom foi uma das plataformas de videochamada mais utilizadas durante a quarentena provocada pela COVID-19. Mas foi também atacada por várias críticas que colocam em causa a sua segurança.

Mesmo tentando reforçar a confiança dos utilizadores no seu serviço, o apontar de dedo às fragilidades do Zoom na proteção da privacidade foi uma constante.

Zoom divulga a sua criptografia para consulta pública

Para acabar de vez com todas as suspeitas relativamente à segurança do serviço, o Zoom decidiu publicar toda a sua linha de criptografia. O documento foi partilhado pela empresa responsável pelo software, no GitHub, no dia 22 deste mês e está disponível para ser consultado por quem se interessar.

Esta decisão radical pretende, então, provar que o Zoom é uma plataforma transparente. Pode consultar todo o documento divulgado aqui.

Max Krohn, cofundador da Keybase, empresa adquirida pela Zoom para resolver problemas de privacidade, deixou no blog do serviço as seguintes declarações:

No nosso compromisso de permanecermos transparentes e abertos ao divulgar a criptografia de ponta a ponta, publicamos o nosso projeto criptográfico para revisão pública no GitHub. Organizaremos discussões com especialistas em criptografia, entidades sem fins lucrativos, grupos de defesa de direitos do consumidor, clientes, entre outros, para partilhar mais detalhes e solicitar feedback para o design final.

Krohn diz ainda que após serem analisados os feedbacks, o Zoom vai anunciar os objetivos e metas de engenharia para implementar uma criptografia de ponta a ponta (end-to-end) para os utilizadores.

A aquisição da Keybase, no dia 7 de meio, teve exatamente o objetivo de solucionar os problemas de privacidade e segurança da plataforma de videochamada.