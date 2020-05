Fruto do confinamento e da necessidade de evitar o contacto físico, serviços como o Zoom ganharam uma exposição e uma utilização sem precedentes. São hoje a forma de comunicação preferencial e a que muitos optaram para o seu dia a dia.

Se o Zoom esteve exposto e com problemas de segurança revelados, esse momento foi ultrapassado e novidades prometidas. Esse momento parece estar a chegar, com mais uma novidade de segurança, que infelizmente poderá não ser para todos.

Ainda mais segurança para o Zoom

A Zoom tinha prometido que durante 3 meses se ia dedicar à segurança e a melhorar a sua oferta neste campo. Foi a forma da empresa assumir um compromisso que quer cumprir e que tem dado provas de estar empenhada em materializar.

Depois de termos visto surgir a versão 5.0 do Zoom, já com várias melhorias de segurança presentes, é hora de outra ser anunciada para breve. Esta vai complementar medidas como a obrigação do uso de passwords nas sessões ou as salas de espera para filtrar utilizadores.

A cifra passará a ser realmente segura

A mais recente vem implementar a cifra ponto a ponto das sessões do Zoom. Esta era uma funcionalidade que se julgava existir, mas que se sabe ter de ser melhorada. Com a recente compra da Keybase, esta é uma evolução natural e prometida.

O que a Zoom revelou mostra que muito em breve a cifra das conversas será melhorada, com as chaves a serem geradas pelos clientes. Assim fica impossível, até para a Zoom, saber o que está a ser falado entre os utilizadores.

A novidade não chega a todos os utilizadores

Claro que esta medida tem alguns inconvenientes. O primeiro é que vai deixar de fora quem se ligar por telefone, apenas por chamada áudio. O segundo, ainda maior, é que será limitado apenas aos clientes de contas pagas, não sendo assim acessível a todos.

Esta é mais uma medida importante e essencial para os utilizadores do Zoom e para a sua segurança. Será implementada muito em breve e será igualmente a garantia de uma maior proteção para as mensagens trocadas entre todos os utilizadores.