Os serviços de streaming estão na ordem do dia e não há qualquer dúvida de que é essa a tendência. No entanto, para alguns utilizadores, a rede de dados móvel ainda não é uma opção para utilizar em streaming de música, e é aí surge a necessidade de ter a música disponível offline.

Veja como pode, com grande facilidade, ter a sua biblioteca de música do Apple Music disponível offline em qualquer dispositivo.

A verdade é que nem todas as pessoas estão dispostas a pagar por um pacote de dados móveis que permita um streaming de música sem limitações. Não necessariamente por não o poderem pagar, mas porque simplesmente não concordam com a política de comercialização do operador.

Há também a questão da impossibilidade de poder ouvir a música da biblioteca para sempre. Se a subscrição do Apple Music for cancelada, deixará de ser possível ouvir essas músicas devido ao DRM. Assim, com a ajuda da ferramenta adequada, pode remover a proteção DRM.

Nesse sentido, para estas e outras situações, veja como pode facilmente converter Apple Music para MP3 e ouvir offline com toda a comodidade, para sempre.

As funcionalidades do UkeySoft Apple Music Converter

O UkeySoft Apple Music Converter trata-se de um “canivete suíço” para o Apple Music, permitindo assim converter audiobooks, conteúdos M4P do iTunes, remover o DRM e converter tudo isso para diversos formatos.

Em suma, podemos contar com as seguintes funcionalidades nesta ferramenta:

Remover a proteção DRM de músicas da Apple Music : para manter para sempre a sua biblioteca de música da Apple Store, poderá remover a proteção DRM e ouvir essas músicas mesmo depois de terminar a subscrição. Mesmo que, de acordo com diversas fontes, não seja ilegal remover a proteção DRM para utilização pessoal, ficará ao critério do utilizador ter isso em consideração.

: para manter para sempre a sua biblioteca de música da Apple Store, poderá remover a proteção DRM e ouvir essas músicas mesmo depois de terminar a subscrição. Mesmo que, de acordo com diversas fontes, não seja ilegal remover a proteção DRM para utilização pessoal, ficará ao critério do utilizador ter isso em consideração. Converter música do Apple Music para diversos formatos de áudio : poderá converter ficheiros áudio, independentemente da proteção DRM, para diversos formatos como MP3, M4A, AC3, FLAC, entre outros. Pode, depois, ouvir em qualquer dispositivo com capacidade para reprodução áudio.

: poderá converter ficheiros áudio, independentemente da proteção DRM, para diversos formatos como MP3, M4A, AC3, FLAC, entre outros. Pode, depois, ouvir em qualquer dispositivo com capacidade para reprodução áudio. Converter AudioBooks AA/AAX e M4B do iTunes para MP3 livre de DRM: também os livros áudio podem ser convertidos e ouvidos mais tarde, onde quiser, com toda a comodidade em modo offline

A conversão utiliza um algoritmo otimizado, com velocidade de conversão até 16x e sem perdas. Além disso, poderá escolher a qualidade final que pretende, no caso de querer poupar espaço. E claro, as tags ID3, que incluem o nome do artista, álbum, música, capa, entre outros, são mantidos após a conversão.

Como converter do Apple Music para MP3

Após instalar e abrir o UkeySoft Apple Music Converter, o iTunes será lançado automaticamente e serão carregadas as listas de reprodução guardadas.

Assim que o processo de carregamento estiver concluído, só precisa de escolher as músicas que pretende converter. Logo depois poderá escolher o formato que pretende, bem como a qualidade. Durante o processo de conversão, e até que termine, o iTunes não deve ser utilizado. Deve fechar o iTunes.

Feito isto, basta clicar em Convert e esperar. No caso das músicas do Apple Music, não é necessário fazer o download previamente. Apenas precisa de adicionar as músicas, álbuns ou listas de reprodução à biblioteca do iTunes.

No final, terá toda a música disponível sem a proteção DRM, pronta a reproduzir em qualquer dispositivo.

A versão gratuita do UkeySoft Apple Music Converter permite converter uma quantidade ilimitada de músicas, com duração máxima de 3 minutos. O UkeySoft Apple Music Converter está disponível para Windows e MacOS.

UkeySoft Apple Music Converter