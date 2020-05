Port Royale 4 prepara velas para zarpar

Este ano regressa, Port Royale. Não, não me refiro ao velhinho album dos Running Wild, mas, a um dos jogos de estratégia de maior sucesso quando saiu pela primeira vez para PC, em 2003.

Port Royale 4, encontra-se em desenvolvimento pela Gaming Minds Studios e promete um regresso em grande dos tempos colonialistas do Século XVI.

O primeiro jogo Port Royale foi lançado no início deste século, ou seja, já tem praticamente 20 anos e foi um jogo bastante bem-sucedido. Tratava-se de um jogo de estratégia que nos colocava nas mãos o poder de gerir o império nas Caraíbas de uma das grandes potências europeias do século XVI.

O jogo apresentava uma jogabilidade baseada em grandes pilares como a diplomacia e trocas comerciais entre nações, a produtividade e gestão das nossas colónias e, claro, o uso de Piratas no processo de crescimento do império.

Port Royale já viu alguns lançamentos desde então este ano regressa com Port Royale 4.

Novamente, e como tem sido hábito em Port Royale, Portugal não está presente. No entanto, acaba por fazer sentido, pois o nosso raio de ação na altura, era um pouco mais para sul.

Entretanto, a Kalypso Media já divulgou bastantes novidades. Por exemplo, Port Royale 4 algo que já se esperava é o facto das mecânicas base dos jogos anteriores com um foco bastante orientado para o comércio entre as diferentes nações da região se manter. A diplomacia vai também ter um papel determinante no desenrolar das relações entre colónias.

No entanto, existe uma novidade revelada que promete alguma polémica. Segundo os responsáveis da Kalypso Media os combates navais em Port Royale 4 serão desenrolados por turnos, transformando-os assim em combates mais táticos.

Esta é uma questão algo controversa, pois apesar de acrescentar essa maior complexidade tática, acaba por ser uma introdução que disrompe com o ADN da série. Batalhas navais por turnos…

Seja como for, a Kalypso revelou ainda que, existem idealizados 18 (categorias) de navios da época fielmente retratados no jogo.

Como governador, uma das tarefas do jogador é precisamente a gerir a nossa colónia e de a fazer crescer até uma metrópole rica e de sucesso. Parte dessa tarefa passa pela construção de diversas infraestruturas na cidade e ao seu dispor terá mais de 50 diferentes edifícios da época, incluindo cerca de 25 estruturas produtivas (produção de rum, açúcar ou bens de luxo, por exemplo).

Além disso, irá haver um sistema de tarefas (missões) dadas pelo nosso país origem que consoante sejam concluídas nos permitirão desbloquear novos edifícios e navios.

Outro aspeto importante referido pelos responsáveis pelo jogo, prende-se com uma maior preocupação estratégica em relação ao posicionamento das construções e edifícios. Não só as características do terreno trarão vantagens (ou desvantagens), como também a proximidade de certas construções beneficiará o funcionamento de outras.

Desta forma a construção das cidades deverá ser bastante ponderada e o posicionamento de cada edifício será mais estratégico que nunca. E convém não relaxar neste ponto, pois o objetivo será o de ter uma colónia otimizada, no que respeita aos seus recursos, edifícios e produção.

Edifícios esses que poderemos ver ao pormenor graças a uma capacidade de zoom ao nível das ruas, podendo assim também ver a atividade do dia-a-dia da nossa cidade.

E a atividade da nossa cidade também depende muito da satisfação dos seus habitantes, e dessa forma teremos de saber manter um povo unido e feliz, com a construção de edifícios para o efeito e com o enriquecer da cidade.

No capítulo comercial, os responsáveis da Kalypso referiram recentemente que existirá uma possibilidade de contratar um administrador interino que seja responsável pela compra e venda de produtos. Sinceramente, espero que não haja demasiada automatização, e que o jogador possa continuar a ter o controlo total sobre estas transações, pois essa micro gestão, apesar de morosa, é bastante apreciada por jogadores mais veteranos.

Existirão mais de 60 colónias distintas espalhadas pelo mapa de Port Royale 4, com as quais poderemos estabelecer acordos comerciais… ou não!

Toca a preparar as velas, pois Port Royale 4 prepara-se para zarpar.

Port Royale 4 chega a 25 de setembro deste ano para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.