Motorola One Fusion+ surge em detalhe no YouTube antes do lançamento

A Motorola tem várias cartas na manga para em breve presentear o mercado com mais equipamentos. Entre eles, está o smartphone One Fusion+.

O lançamento deste equipamento da empresa americana está previsto para o próximo mês, no entanto agora surgiram vários detalhes sobre o telefone no YouTube. Assim, agora sabemos que o Motorola One Fusion+ terá como processador o Snapdragon 730 e virá com uma bateria de 5.000 mAh.

Motorola One Fusion+ foi “acidentalmente” revelado no YouTube

A equipa da XDA-Developers encontrou na passada sexta-feira detalhes sobre o novo smartphone Motorola One Fusion+ na página YouTube Device Report.

De acordo com as informações divulgadas, e que ainda estão disponíveis, a nova máquina da marca virá com um processador Qualcomm Snapdragon 730. Para além disso, o telefone trará uma potente bateria de 5.000 mAh e ainda uma ficha técnica.

Através da imagem revelada, ficamos também a conhecer o aspeto e design do Motorola One Fusion+ que, como se pode ver, tem uma aparência semelhante ao Motorola Edge. Curiosamnete também tem traços idênticos ao realme 5i, nomeadamente na traseira.

Percebe-se ainda um ecrã curvado nas laterais, que vai medir 6,5 polegadas e terá também 1080p para a resolução de vídeo.

Ao nível de câmaras fotográficas, com base na imagem conseguimos identificar um conjunto de 4 câmaras, que deverão ser a principal, uma macro, uma ultra-angular e, possivelmente, uma destinada a retratos.

Quanto ao sistema operativo, o Motorola One Fusion+ vem equipado com o Android 10 de fábrica. A data de lançamento também consta das informações que ficaram conhecidas na página do YouTube e, assim, espera-se que o smartphone seja dado a conhecer oficialmente em junho de 2020.

Outros dados também importantes, como por exemplo a capacidade da memória RAM, o armazenamento interno, a conectividade e pormenores sobre o sistema de câmaras não foram revelados nesta lista. Mas espera-se que este novo Motorola venha preparado com 4 GB/64 GB e 6 GB/128 GB de RAM e de armazenamento.

Também o preço é um dos detalhes que ainda não foi revelado.

Já anteriormente houve alguns leaks ao Motorola One Fusion+, mas também a outros dispositivos da marca, tal como o Moto G Stylus.