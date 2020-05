Foi ontem ao final do dia que a Microsoft revelou finalmente a sua mais recente atualização do Windows 10. Esta está ainda limitada na sua distribuição, mas pode ser usada por todos os que querem testar já esta nova versão.

Esperava-se que a versão 2004 deste sistema fosse livre de problemas, depois de muitos meses de testes. A verdade é que apenas algumas horas depois de lançada, surgem os primeiros relatos de problemas entre os utilizadores.

A atualização de maio do Windows 10 foi apresentada pela primeira vez no programa Insiders em fevereiro do ano passado. Ao longo de todos estes meses foi desenvolvida e melhorada para que trouxesse novidades, mas, principalmente, para que estivesse livre de situações anormais.

Uma das razões do seu atraso foi precisamente um problema detetado e que comprometia as instalações atuais. Assim, não eram esperados os problemas que agora estão a ser relatados por alguns utilizadores. Estes focam-se em várias áreas do sistema.

As queixas mais comuns dos utilizadores, e que agora surgem, revelam problemas em áreas como o Bluetooth do PC. Dispositivos com drivers Realtek estão a ter problemas em ligar mais do que um dispositivo em simultâneo.

Há ainda relatos de situações com drivers áudio Conexant ISST e Synaptics, que podem ter problemas durante ou após a atualização. Também dispositivos com docas Thunderbolt apresentam problemas nessas ligações, podendo bloquear a máquina.

Por fim, existem erros e reinicializações inesperadas dos computadores. Equipamentos que usem acessórios que fiquem sempre ligados podem apresentar erros. Foram ainda reportados problemas em placas de vídeo NVIDIA com drivers anterior à versão 358.00.

Espera-se que a Microsoft resolva todas estas questões muito em breve. Estes problemas podem, entretanto, limitar a disponibilização mais alargada desta nova versão, bloqueando assim as máquinas onde estes componentes estejam presentes.