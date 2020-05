Xiaomi anuncia Redmi Smart TV X com especificações de topo a partir de 250 €

A Xiaomi, através da sua submarca Redmi, deu hoje a conhecer oficialmente os seus smartphones Xiaomi Redmi 10X e Redmi 10X Pro, e ainda uma nova linha de televisões inteligentes, Redmi Smart TV X.

São três os tamanhos disponíveis, 50, 55 e 65 polegadas, com algumas especificações de topo, a partir de 250 €.

A Redmi, submarca da Xiaomi, apresentou há poucos momentos novos de produtos, dentro dos quais a sua televisão Redmi Smart TV X. Esta nova televisão está disponível nos tamanhos de 50″, 55″ e ainda 65″, sendo que as suas especificações são muito semelhantes.

Redmi Smart TV X

Em termos de design, a moldura da TV é bastante fina e, segundo a marca, o ecrã ocupa 97% do painel frontal. Isto garante uma imersão ainda maior quando se está a assistir a filmes ou séries.

Todos os modelos são 4K com uma gama de cores ampla NTSC, com uma cobertura de 85%. as smart TV vêm com uma taxa de atualização de 60Hz e com tecnologia MEMC.

A questão do áudio sempre foi muito importante para a Xiaomi e estas TVs são reflexo disso mesmo. As Redmi Smart TV X vêm com altifalantes de 4 x 12,5W com um sistema subwoofer de 8 unidades. Além disso ainda suporta tecnologia DTS-HD e Dolby Audio.

Por fim, as TVs tem 2GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno.

Preços e disponibilidade

As TVs serão lançadas inicialmente na China já no próximo mês de junho. A TV de 50″ estará disponível por 1999 Yuan (cerca de 250 €), a de 55″ por 2299 Yuan (295 €) e, finalmente, a de 65″ por 3299 Yuan (424 €).