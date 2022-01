E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Analisámos a memória IRDM Pro Deep Black DDR4, os earbuds Tronsmart Onyx Prime, falámos do lançamento do Xiaomi 12 e de outros produtos da marca, de algunas avanços na ciência e muito mais.

Já vimos várias vezes que os dispositivos vestíveis podem ser muito úteis no dia-a-dia. Aliás, com o tempo, veremos surgir mais alternativas. O Movano Ring, por exemplo, é um novo anel que pretende, um dia, monitorizar doenças crónicas.

Um dia, porque primeiro precisa da aprovação da Food and Drug Administration (FDA).

O ano de 2021 trouxe ao mercado novos smartphones, sendo que alguns deles surgiram com pormenores inovadores para o segmento, para a marca ou para o mercado de forma global.

Assim, hoje destacamos 5 dos modelos que foram inovadores de alguma forma e que ditaram mudanças.

A Goodram lançou recentemente a linha de memórias IRDM Deep Black, direcionadas ao segmento dos gamers e entusiastas. Com um design simplista, oferecem uma velocidade de relógio de 3600 MHz, em chips selecionados e submetidos a testes rigorosos.

Depois a darmos a conhecer, já a experimentámos e mostramos os resultados.

A inovação pode estar em qualquer lugar e, prova disso, é este novo conceito da XPG, uma fabricante de periféricos dedicados aos jogos.

A empresa criou um conceito de um rato dedicado aos jogos que integra um SSD de 1TB e velocidades de leitura de 985 MB/s.

A Xiaomi, ainda que num evento direcionado para o mercado chinês, já deu a conhecer os seus novos smartphones de topo da série Xiaomi 12. São três modelos, tal como era esperado, mas há a possibilidade de o lançamento global não vir a incluir todos.

Os novos smartphones vêm estrear o novo SoC da Qualcomm e têm outras especificações que fazem deles verdadeiros topos de gama. Venha conhecê-los.

Com direito a entrada direta no catálogo do Xbox Game Pass, Halo Infinite já por cá anda entre nós desde o mês passado, o que também significa que, Master Chief também está de volta.

Sendo um dos jogos mais ambiciosos da série, a 343 Industries leva-nos num regresso às origens de Halo enquanto nos relembra de qual o real significado de Master Chief e dos Guardiões.

Já experimentámos Halo Infinite e...

As empresas e agências têm anunciado ambiciosos objetivos para conhecer o espaço. Na verdade, quanto mais se explorar, maior a probabilidade de ser encontrada vida. Nesse sentido, a NASA contratou teólogos para entender como reagirão os humanos, caso se entre em contacto com vidas extraterrestres.

A agência americana poderá estar bem perto de perceber que não estamos sozinhos.

A grande magia da indústria tecnológica está no facto de constantemente se procurarem, pesquisarem e tentarem desenvolver inovações que permitam levar ao consumidor e às empresas as melhores soluções possíveis.

Desta forma, é agora notícia que há uma nova tecnologia que pode permitir que os CPUs e GPUs usem 85% menos transístores.

Os earbuds Tronsmart Onyx Prime são uns dos mais recentes lançamentos da fabricante que tem vindo a ganhar cada vez mais terreno no universo do áudio, com propostas para as várias necessidades e garantindo preços mais acessíveis que a concorrência.

Durante os últimos dias, ouvi música e falei ao telefone com a ajuda dos Tronsmart Onyx Prime e hoje venho falar um pouco deles.

No início deste ano, os Estados Unidos da América (EUA) apresentaram um projeto inovador que envolvia a instalação de painéis solares numa nave espacial, por forma a enviar energia para outras naves espaciais. Agora, estão a considerar a possibilidade de aproveitar essa fonte renovável para enviar energia para a Terra.

Os primeiros testes desta iniciativa já foram concluídos.

Uma vez que parece não haver volta a dar à situação de bloqueio em que a Huawei se encontra nos Estados Unidos da América, a gigante chinesa tem repensado a sua estratégia como forma de não ficar completamente para trás em relação às suas rivais.

Assim, segundo os novos rumores da indústria, a Huawei poderá ter celebrado uma parceria com a fabricante chinesa SMIC para construir a sua própria fábrica de chips.

Tal como temos repetido noutros artigos, o segmento hardware está a ficar cada vez mais interessante à medida que se tece um cenário curioso com diversos novos e potentes equipamentos a competirem entre todos para conseguirem destaque no mercado e a atenção do consumidor.

Assim, segundo novos rumores, os próximos processadores topo de gama Alder Lake-P da Intel, que a marca deve apresentar nos próximos dias, podem ser fortes rivais dos poderosos SoC Apple M1 Max, apresentados em outubro.

Depósitos subterrâneos de petróleo em terra e no mar são o lar de microorganismos que usam o petróleo como fonte de energia e alimento, convertendo-o em metano. Até há relativamente pouco tempo, pensava-se que esta conversão só era possível num complexo trabalho de equipa entre diferentes organismos. No entanto, uma investigação recente descobriu o micróbio "milagroso".

Os cientistas conseguiram cultivar um micróbio chamado Metanoliparia que é capaz, por si só, de converter petróleo em gás natural, ou seja, metano.

O mercado dos smartphones está a precisar de um abanão ao nível do design, uma vez que a construção e aparência dos equipamentos é bastante semelhante. Claro que o que conta mais é o que está por dentro, ou seja, o software, mas o formato é também um dos fatores mais apreciados pelos consumidores na hora de comprar.

Neste sentido, agora a Samsung registou a patente de um smartphone dobrável, com a diferença de que este dobra em três partes, e não em duas como os que já existem no mercado.