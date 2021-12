CEO da Xiaomi compara Xiaomi 12 ao iPhone 13 da Apple

Estamos poucas horas do lançamento oficial do Xiaomi 12 na China e já muita informação foi partilhada pela fabricante e pelos mais populares leakers do mercado que raramente falham nas suas apostas.

Agora, em várias publicações oficiais, o CEO da empresa, Lei Jun, faz comparações diretas entre a série Xiaomi 12 e a do iPhone 13.

Os Xiaomi 12 e 12 Pro serão lançados dentro de poucas horas de forma oficial para o mercado chinês, sendo que as versões internacionais apenas deverão ser apresentadas em janeiro. Os smartphones serão apresentados com a nova MIUI 13, ao lado de um smartwatch, uns earbuds e de um tablet.

O Xiaomi 12 vai estrear o novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen1, e deverá ter uma câmara de alta velocidade de captação, para que as imagens em movimento sejam tiradas com grande precisão.

Relativamente às comparações, na página da Weibo de Lei Jun foram partilhadas várias imagens que comparam os seus futuros smartphones aos modelos atuais da Apple. O Xiaomi 12 é comparado ao iPhone 13 e o modelo 12 Pro ao iPhone 13 Pro Max.

Falamos em comparações ao nível do tamanho de ecrã e das próprias dimensões do equipamento.

Nesta primeira imagem vemos o iPhone 13 com ecrã de 6,1" e o Xiaomi 12 de 6,28". Destaca-se desde logo a moldura em torno do ecrã, mas a legenda é que traz informação mais relevante. Segundo Lei Jun, o custo de produção deste smartphone é mais elevado por causa de todos os esforços para o tornar mais pequeno e leve. Estes esforços são aplicados aos vários componentes.

A questão do custo é exaltada nesta publicação, possivelmente para mostrar de, no final, ainda teremos uma versão mais acessível que o concorrente da Apple.

Assim, apesar do Xiaomi 12 ter um ecrã maior que o iPhone 13, a fabricante conseguiu torná-lo mais estreito.

Numa outra imagem, o modelo 12 Pro é colocado ao lado do iPhone 13 Pro Max. Também com um ecrã ligeiramente maior que o iPhone consegue ser menos largo e ainda ser mais leve, substancialmente.

Todas estas novidades serão apresentadas dentro de pouco tempo e nós estaremos a acompanhar o evento.