A Xiaomi e muitos outros fabricantes de smartphones criam versões de testes das suas personalizações do Android. Querem que os utilizadores as testem e avaliem para depois serem lançadas de forma definitiva.

Estas podem ser acedidas, mas nem sempre de forma fácil e direta. A Xiaomi facilitou com a MIUI e basta uma simples opção para garantir este acesso. Veja como o pode fazer no seu smartphone e ver antes de todos as novidades.

Espera-se para muito breve a chegada da MIUI 13, com todas as suas novidades e melhorias. A Xiaomi deve apresentar esta novidade na próxima semana, abrindo depois a todos os utilizadores o acesso a esta nova versão e às suas novidades.

Para receber antecipadamente as novidades da MIUI só precisa de ativar uma simples opção no smartphone. Esta vai abrir a porta ao acesso antecipado a estas novas versões, sem qualquer registo ou definição complicada no smartphone.

Comecem por abrir as Definições da MIUI e depois escolham de imediato a primeira opção apresentada na lista total. Falamos de Sobre o telemóvel, que está no topo das opções a que o utilizador tem acesso num smartphone Xiaomi.

Aqui dentro, os utilizadores têm acesso às atualizações da MIUI. No topo direito está presente o acesso ao menu, que devem abrir para continuar. A opção Definições de atualização deve ser escolhida para continuar o processo.

Esta nova área tem presente várias opções, onde encontram a que estão a procurar para avançar no processo de configuração. Vejam então a entrada Receber antecipadamente atualizações, que devem ativar para ficarem com acesso prévio a novas versões da MIUI.

É desta forma simples que a Xiaomi dá acesso a novas versões da MIUI sem qualquer problema. Se querem arriscar com estas versões, que naturalmente têm já alguma estabilidade, só precisam seguir estes passos rápidos que apresentámos agora.