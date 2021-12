App Store: Apple tem de aceitar pagamentos externos em apps de namoro nos Países Baixos

A App Store, a loja de aplicações da Apple, tem estado a ser alvo de avaliações e de investigações por parte de muitos países. Em concreto está a forma de pagamento, que a maioria quer aberta a outras alternativas.

As decisões têm-se acumulado e agora há mais uma decisão. Nos Países Baixos, a Apple recebeu ordens para abrir os sistemas de pagamentos dentro das apps para as apps de namoro e tem poucos dias para o fazer.

Sistema de pagamento aberto na App Store

A decisão surgiu na passada sexta-feira e foi emitida pela ACM (Netherlands Authority for Consumers and Markets). Declara que a Apple terá de permitir que as apps de namoro têm de ter acesso a outras formas de pagamento externas.

Segundo a ACM, as "condições irracionais da App Store" não permitem que as apps tenham as mesmas oportunidades justas. O domínio que a Apple tem dá-lhe uma vantagem única face aos restantes.

Focada apenas nas apps de namoro

Assim, a ACM quer equilibrar esta situação e dar aos programadores uma forma de ter um maior rendimento. A investigação esteve neste tema, mas agora focou-se nas apps de namoro como o Tinder, Match.com ou OkCupid.

Com esta decisão da ACM, os programadores conseguem contornar os 30% que a Apple cobra por cada venda. Ficam com a capacidade de ter sistemas próprios ou apontar os seus utilizadores para outros sistemas que não os da gigante de Cupertino.

Programadores querem esta novidade

A ordem que foi emitida é para ser aplicada de imediato e tem de ser cumprida até ao dia 15 de janeiro. Caso a Apple falhe este prazo, será multada em 5 milhões de euros por semana, até ao máximo de 50 milhões de euros.

Claro que a Apple já refutou estas acusações de domínio e recorreu da decisão da ACM. Este passo é mais um que a gigante tem dado para garantir que a App Store mantém o seu sistema de pagamento para as aplicações, sem que tenha de abrir a terceiros esta componente.