Servidores da HP com CPUs AMD EPYC foram hackeados para minerar Raptoreum

No início do novembro falámos aqui sobre a criptomoeda Raptoreum, desconhecida para muitos utilizadores. E uma das grandes diferenças desta moeda para as mais populares é que pode ser minerada através dos processadores da AMD.

Mas, uma vez que este é um mercado aliciante, é agora notícia que os servidores da HP, equipados com CPUs AMD EPYC 9000 foram hackeados para minerar Raptoreum. E segundo os dados, os criminosos conseguiram recolher 3,4 milhões da criptomoeda no valor a rondar os 110.000 dólares.

Servidores HP hackeados para minerar Raptoreum

De acordo com as mais recentes informações, os servidores da HP, que contam com os poderosos processadores AMD EPYC, foram hackeados para minerar a criptomoeda Raptoreum. Tal aconteceu devido aos servidores terem uma vulnerabilidade crítica do Java e através do exploit Log4J, alguém não identificado conseguiu obter o controlo dos servidores baseados nos AMD EPYC 9000 da HP e transformar todo o hardware num potente minerador de criptomoedas.

O processo duplicou a taxa de hash da moeda Raptoreum de 200 MH/s (megahash por segundo) para 400 MH/s, antes que a maioria das máquinas afetadas fosse desligada. O hack foi descoberto quando os criadores da criptomoeda notaram pela primeira vez um aumento pouco comum na taxa de hash desde o dia 9 de dezembro, de 200 MH/s para 400 MH/s. E esse aumento estaria a chegar a partir de uma única morada de carteira de moedas digitais.

Hackers conseguiram 3,4 milhões de Raptoreum

Ao canal de notícias EIN NewsDesk, um dos principais programadores da Raptoreum explicou que:

Durante o ataque, muitos servidores foram invadidos, cada um a produzir uma quantidade significativa de poder de hash em equipamentos de ponta para servidores. Muito poucas organizações no mundo têm em mãos este género de hardware, o que torna extremamente improvável que o ataque tenha sido feito através do próprio hardware do sujeito. Por via de uma investigação privada, há agora fortes evidências que sugerem que o hardware dos servidores da Hewlett-Packard com AMD EPYC 9000 estavam a ser usados para minerar moedas Raptoreum. Descobrimos que os mineradores que eles estavam a usar receberam apelidos da HP e foram interrompidos abruptamente, o que fortalece a especulação de que se tratou de uma invasão à empresa, seguida por um patch nos servidores. O exploit de mineração de Raptoreum Log4J iniciou a 9 de dezembro e terminou a 17 de dezembro. Durante esse período, os hackers conseguiram obter aproximadamente 30% da recompensa total do bloqueio, o que se traduz em cerca de 3,4 milhões de Raptoreum, no valor de a rondar 110.000 dólares a 21/12/2021. Embora a atividade tenha caído consideravelmente, ainda se encontra a minerar ativamente neste dia, pelo que parece que uma única máquina premium ainda não foi corrigida.

Dos 3,4 milhões de Raptoreum recolhidos na carteira, os hackers conseguiram movimentar cerca de 1,5 milhões, descontando-os através da plataforma CoinEx. Os 1,7 milhões restantes da moeda foram deixados inativos, talvez porque os criminosos aguardam que a moeda valorize ainda mais. No entanto, esta ação não afetou significativamente a avaliação da moeda digital.