A Apple e a Google têm nas lojas de apps do iOS e do Android ativos importantes para os seus ecossistemas e para os seus smartphones. Estas albergam os complementos necessários para os utilizadores.

Com o ano a terminar, é hora de surgirem os tops em várias áreas. Nesta linha surgiu agora a lista das apps mais descarregadas e usadas durante o 2021, focada tanto no iOS como no Android, com todas as suas propostas.

Durante o ano os utilizadores vão colecionando as suas apps e elegendo os seus serviços preferidos. Estas escolhas refletem as preferências e também a adesão e o peso destas em todos os ecossistemas.

As apps com mais downloads no Android

No universo Android o ano de 2021 foi claramente dominado por uma app que nos últimos meses está a crescer. Falamos do TikTok, que conta com cada vez mais utilizadores. Esta rede social assumiu em 2021 mais de mil milhões de downloads.

A lista das apps Android segue com alguns elementos já conhecidos destes tops. Assim, temos o Instagram, o Google Pay, SnapChat e outras apps da Meta. No meio, existem outras apps menos conhecidas no nosso mercado, mas que têm um peso elevado nos seus mercados de origem.

A lista das preferências da loja do iOS

Também no ecossistema da Apple temos uma lista já bem conhecida. O TikTok volta a dominar, mas aqui com um foco diferente dos downloads. Os resultados apresentados focam-se nos utilizadores ativos, com esta rede social a contabilizar 30,78 milhões de utilizadores diários.

A lista segue com o YouTube e só depois aparecem as muitas apps associadas à casa mãe do Facebook. A lista termina com o Netflix e a Amazon, com resultados também muito interessantes para o anos de 2021, que agora termina.

Estes dados surgem da empresa EmizenTech, que são dados como fidedignos. Ainda assim, a empresa não revelou as suas fontes e nem a razão para haver diferenças nos dados apresentados de cada loja de apps.