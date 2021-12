Análise: Earbuds Tronsmart Onyx Prime

Os earbuds Tronsmart Onyx Prime são uns dos mais recentes lançamentos da fabricante que tem vindo a ganhar cada vez mais terreno no universo do áudio, com propostas para as várias necessidades e garantindo preços mais acessíveis que a concorrência.

Durante os últimos dias, ouvi música e falei ao telefone com a ajuda dos Tronsmart Onyx Prime e hoje venho falar um pouco deles.

Especificações gerais dos Tronsmart Onyx Prime

Os Tronsmart Onyx Prime os primeiros earbuds do mercado com tecnologia híbrida dual-drive. Incluem o processador Qualcomm QCC3040 e suportam descodificação de áudio adaptativo aptX/AAC/SBC.

Estão equipados com Bluetooth 5.2 suportando tecnologia de emparelhamento TWS. Para chamadas contam com redução de ruído.

A autonomia anunciada é de 40 horas de reprodução já considerando o carregamento com a caixa. Os earbuds têm autonomia para 7 horas.

Na caixa

Uma vez mais, a Tronsmart colocou estes earbuds numa caixa impecavelmente organizada, ainda que venha com demasiado plástico. Logo que se abre e se tira a primeira tampa de plástico transparente, vêm dois pares de borrachas de ganchos de orelha e pontas de ouvido, com a caixa de carregamento com os earbuds, logo abaixo.

Levantando essa bandeja encontra-se o manual de instruções rápidas e a garantia. Numa caixa de cartão está colocado o cabo de carregamento.

Design e conforto

Os Tronsmart Onyx Prime são um pouco mais robustos que outros modelos da fabricante, mas isso garante-lhes também um conforto de utilização ímpar.

Além da ponta de borracha que se encaixa no ouvido, há um gancho, também em borracha que acomoda o auscultador ao ouvido para maior segurança.

São visíveis quatro microfones, sendo que têm como função captar o som para as chamadas, mas também reduzir o ruído para que as conversas aconteçam da forma mais clara possível.

O som dos Tronsmart Onyx Prime

Tal como referido, os Tronsmart Onyx Prime vêm equipados com o processador Qualcomm QCC3040, que, por si só, é garante de boa qualidade de gestão de recursos para oferecer uma boa qualidade de som, com descodificação aptX.

Mas, além disso, este produto integra aquilo que se chama de tecnologia híbrida dual-drive. Basicamente integra um driver dinâmico para médios e graves e outro driver balanced armature para agudos, proporcionando uma qualidade de som mais rica e pura, com uma frequência mais ampla (10Hz-25kHz).

De facto, esta tecnologia traduz-se numa qualidade de som única num produto desta faixa de preços, onde os graves são intensos e envolventes e os agudos bastante equilibrados. Comparando com os meus Galaxy Buds Pro que são de excelente qualidade, os Tronsmart Onyx Prime, conseguem superar principalmente na envolvência dos graves.

Há que referir que não têm cancelamento ativo de ruído, como outros da marca.

A aplicação móvel Tronsmart

Os auscultadores podem ser controlados via app móvel no Android e no iOS. A aplicação permite facilmente alterar entre modos normal e modo de jogo. Tem também a informação da capacidade de bateria de cada auscultador de forma individual.

O som pode ser controlado via app, com uma capacidade de adaptação automática, oferecendo os melhores ajustes, dependendo do que se está a ouvir. Mas, ainda assim, o utilizador pode escolher o modo que mais lhe agrada.

Na aplicação é também possível ajustar os controlos de toque.

Controlo por toque

Os dois earbuds têm um botão tátil cada, com funcionalidades adaptadas a diferentes tipos de toque. Na app todos eles aparecem descritos, bem como no manual de instruções rápidas que vem dentro da caixa. São eles:

Nos dois earbuds:

3 toques: ligar/desligar som Ambiente



2 toques: pausa e reprodução multimédia



2 toques: atender ou desligar uma chamada



toque 2 segundos: rejeitar uma chamada

Esquerdo:

Toque 2 segundos: Música anterior



1 Toque: diminuir volume

Direito:

Toque 2 segundos: Música seguinte



1 Toque: aumentar volume

Todos estes toques funcionam de forma eficiente e tal como já foi referido podem ser alterados pela app.

Autonomia

A marca anuncia que a autonomia é de 40 horas de reprodução, considerando o carregamento com a caixa. Os earbuds têm autonomia anunciada de 7 horas.

A verdade é que esta autonomia é muito próxima das 7 horas. Consegui cerca de 6 horas e meia, o que é excelente para o segmento.

Veredito

Os auscultadores Tronsmart Onyx Prime estão disponíveis por cerca de 60 €, um preço que faz deles um produto muito interessante no mercado dos earbuds.

Para quem não tem interesse em ter um produto com cancelamento ativo de ruído, mas que valoriza a qualidade de som reproduzido e chamadas de qualidade, estes são uns auscultadores a considerar. Além disso, para quem joga ou quer assistir a filmes e séries, o desfasamento é inexistente.

O conforto de utilização é outro dos fatores positivos a considerar, não havendo cansaço ou dores ao fim de uma ou duas horas (período máximo que os utilizei de forma contínua).

O Pplware agradece à Tronsmart a cedência dos auscultadores Tronsmart Onyx Prime para análise.

Tronsmart Onyx Prime