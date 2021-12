Há muito tempo que se falava da MIUI 13 e do que a Xiaomi estava a preparar para os seus smartphones. Esta chegou finalmente e mostra que muito do que se esperava está presente, o que promete que esta personalização do Android será ainda melhor.

Depois de conhecermos os novos Xiaomi 12 e o Watch S1, é hora do novo sistema operativo ganhar forma e preparar-se para chegar aos smartphones. As novidades são muitas e mudam completamente o que a marca tem para oferecer.

Chegou a MIUI 13 e as suas melhoras

Sendo uma das capas de personalização mais conhecidas do universo Android, a MIUI é sempre um tema que desperta muita curiosidade. Sendo esta a evolução para o Android 12, ainda mais interesse trouxe para os utilizadores da Xiaomi.

A nova versão foi apresentada ontem, em conjunto com os novos Xiaomi 12 e vários outros produtos. Esta é a evolução natural da versão anterior, ainda que traga várias novidades, sempre focadas na usabilidade e na segurança dos utilizadores.

Uma das primeiras novidades é uma completa renovação dos widgets disponíveis para os utilizadores. Estes vão continuar a ter informação essencial para o utilizador, mas têm um novo desenho e tornam-se assim mais funcionais para o dia a dia.

Xiomi traz a sua personalização ao sistema Android

Há também agora que contar com o Mi Magic Center, um ponto centrar de ligação dos diferentes dispositivos da marca. Claro que depois desta união, fica aberta a porta para a partilha de informação e de ficheiros entre estes dispositivos Xiaomi.

As mudanças na MIUI 13 continuam com alterações nas imagens de fundo que voltam a ser melhoradas e adaptadas ao Material You do Android. Assim, estes ajustam a cor do sistema operativo e tornam-se ainda mais adaptados.

Este novo sistema da Xiaomi terá também uma melhor gestão de recursos, sendo por isso mais eficiente no geral. Há ainda uma nova fonte criada e dedicada a esta nova versão da personalização do Android que a empresa criou.

Novidades importantes para lá dos smartphones

Há ainda melhorias no campo da segurança com um sistema de deteção de fraude, que protegerá os utilizadores. Isto é realizado com um sistema de identificação de chamadas nativo e com a deteção de aplicações perigosas.

Para adaptar a MIUI 13 a ainda mais equipamentos, a Xiaomi criou uma versão específica para os seus tablet. A MIUI 13 Pad traz melhorias na multitarefa, janelas flutuantes com mais recursos e ainda mais funcionalidades para a Xiaomi Smart Pen e o Xiaomi Pad Keyboard.

A marca vai ainda mais longe e quer fazer deste seu sistema o centro do seu ecossistema. Assim, e a somar aos smartphones e tablets, vão surgir em breve versões dedicada aos smartwatches, televisões, casa e outras áreas.