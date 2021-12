Mesmo com a sua recente chegada ao mercado, o Windows 11 não tem tido um registo extenso de problemas. Estes são rapidamente tratados pela Microsoft, que assim os elimina. Uma nova falha está agora presente e foi até já reconhecida

Depois de algumas queixas, está identificado um problema com as cores que o Windows apresenta. Esta falha traz problemas na utilização de algumas apps e impede a correta utilização do Windows 11.

Este novo problema do Windows 11, apesa de não ser de imediato visível, poderá estar a afetar muitos utilizadores. Estes vão ter problemas com a apresentação de cores no novo sistema da Microsoft e em alguns monitores, em especial os HDR.

Do que é descrito, após atualizar o Windows 11, alguns programas de edição de imagem podem não renderizar as cores corretamente em determinados monitores HDR. Isso é frequentemente observado com cores brancas, que podem ser exibidas em amarelo brilhante ou outras cores.

Claro que a recomendação mais óbvia, o atualizr imedito das aplicações, não irá ter qualquer impacto no problema e na sua resolução. A falha está do lado do Windows 11 e a Microsoft já estará a trabalhar para a resolver.

Esse problema ocorre quando certas APIs Win32 de renderização de cores retornam informações inesperadas ou erros sob condições específicas. Nem todos os programas de gestão de perfis de cores são afetados e as opções de perfis de cores disponíveis na página de configurações do Windows 11, incluindo o Painel de controlo de cores da Microsoft, devem funcionar corretamente.

A informação fornecida pela Microsoft é ainda muito escassa, mas a gigante do software está já a tratar do assunto. Aparentemente afeta a versão 21H2 do Windows 11, esperando-se para breve uma correção. Esta estará a ser prejudicada pela altura que estamos a atravessar.

Apesar de não ser completamente impeditiva, esta situação é anormal no Windows 11. A Microsoft já estará a tomar as medidas corretas e em breve vão surgir novidades, que se esperam sejam na forma de uma atualização, que irá erradicar o problema definitivamente.