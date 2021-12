Hoje é um dia importante para a Xiaomi. A marca teve o seu grande evento e apresentou muitas novidades, não se limitando aos smartphones. Há mais surpresas e uma delas é o Xiaomi Watch S1, o novo smartwatch que renova totalmente a linha da marca.

Este smartwatch muda muito do que a Xiaomi tem no mercado, apostando nos materiais nobres. O Watch S1 é já uma realidade e quer conquistar o mercado onde as muitas propostas vão certamente notar esta proposta.

O novo smartwatch Watch S1

Fui durante o evento da Xiaomi que a marca apresentou mais uma das suas muitas propostas. Não é a primeira vez que a aposta neste mercado, mas agora foca-se num smartwatch premium e construido com materiais nobres e de maior qualidade.

Assim, o Watch S1 tem design circular, mas aposta em formas mais clássicas e elegantes. Ainda assim, e com esta sua vertente mais clássica, não deixa de ser um aliado interessante para qualquer das 117 atividades desportivas que disponibiliza.

Um ecrã generoso neste relógio premium

O ecrã de 1,43 polegadas tem uma dimensão generosa, e do lado direito encontramos dois botões físicos para controlar as várias funções disponíveis. A sua principal peculiaridade reside no fato de ser revestida com cristal de safira. Isso lhe dá uma resistência de 9 na escala de Mohs (que mede a resistência dos materiais).

Este ecrã também tem uma resistência à água de 5 ATM. Portanto, permite que tome banho ou nade na superfície, mas não é adequado para o mergulho. As braceletes de couro ou silicone vão diferenciar as duas variantes e os preços. As de couro são em castanho e azul, e a pulseira de borracha é preta e combina com a caixa preta também nessa versão.

Xiaomi apostou forte na autonomia

A autonomia é um dos pontos de destaque e segundo o fabricante, o Xiaomi Watch S1 suportará 12 dias com uso normal e até 24 dias com modo de economia de bateria. A Xiaomi também indicou que é possível fazer e receber chamadas diretamente do relógio graças à sua conectividade Bluetooth.

O novo Xiaomi Watch S1 estará disponível por enquanto na China, e ainda não existe informação sobre a sua disponibilidade noutros países. Os preços dos 2 modelos serão os seguintes: Bracelete de silicone: 1.099 yuan (152 euros) e bracelete de couro: 1.199 yuan (166 euros).