Análise IRDM PRO Deep Black DDR4 – uma memória para tarefas exigentes

A Goodram lançou recentemente a linha de memórias IRDM Deep Black, direcionadas ao segmento dos gamers e entusiastas. Com um design simplista, oferecem uma velocidade de relógio de 3600 MHz, em chips selecionados e submetidos a testes rigorosos.

Depois a darmos a conhecer, já a experimentámos e mostramos os resultados.

A Goodram é uma marca da empresa polaca Wilk Elektronik, fundada em 1991, sempre com produtos no segmento das memórias. A linha de produtos IRDM é bem mais recente, lançada em 2017. É uma linha de produtos "performance", mais virada para gamers e entusiastas.

Estes produtos de alto desempenho são adequados para áreas exigentes em termos de volume de tratamento de dados, como fotógrafos, engenheiros, programadores, produtores de vídeo, gamers e modders. No entanto, o produto que hoje trazemos é mais direcionado aos gamers.

Especificações do módulo IRDM PRO Deep Black DDR4 3600 MHz

A memória IRDM PRO Deep Black DDR4 está disponível nas versões de 8 GB ou 16 GB por módulo, também com kit's Dual-channel, kits esses que garantem a máxima compatibilidade, adequados para acompanhar processadores da nova geração.

Trabalha a uma frequência de relógio de 3600 MHz, com latência de 18-22-22 a uma tensão de 1,35 V. São utilizados chips de memória especificamente selecionados, montados num PCB preto de 8 camadas.

O acabamento é feito com um dissipador de baixo perfil a condizer, preto mate, com um design simplista, apenas com o logo da marca e a designação do produto.

Por se tratar desta gama, os módulos são sujeitos a múltiplos estágios de testes de qualidade antes de serem expedidos para venda. Com base nisso, é oferecida uma garantia vitalícia.

Especificações IRDM PRO Deep Black DDR4 Série: IRDM PRO

Modelo: IRP-K3600D4V64L18/16G

Capacidade: 16 GB

Cor: preto

Tipo: DDR4

Velocidade: 3600 MHz

Latência: 18-22-22

Formato: UDIMM

Tensão: 1,35 V

Registered/Unbuffered: Unbuffered

Verificação de erros: Non-ECC

Garantia: vitalícia

O teste

Primeiro que tudo, é importante referir que as memórias de 3200 MHz, mais populares (e também mais baratas), não têm uma desvantagem prática significativa face às memórias de 3600 MHz. As de frequência mais elevada têm, geralmente, latências mais elevadas, facto esse que acaba por tirar parte da vantagem do aumento da frequência.

No entanto, olhando a benchmarks, a diferença de 3200 MHz para 3600 MHz leva a um aumento de cerca de 10% no desempenho, o que é algo, de facto, relevante.

Além disso, principalmente em cenários de sistemas que trabalham mais próximo do limite, com overclocks elevados, concebidos a pensar nos benchmarks, ou sistemas de alto débito, os módulos de maior frequência têm geralmente também maior margem de "abuso" sem que isso comprometa a estabilidade.

Para testarmos, recebemos apenas um módulo de 16 GB para teste, o que naturalmente inviabiliza a utilização de dual-channel, mas não compromete de todo a comparação entre marcas que poderá fazer posteriormente, utilizando os valores que apurámos.

Máquina de teste Processador: Intel Core i7-8700K

Motherboard: Asus Prime Z370-A

Placa gráfica: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

Armazenamento: Samsung SSD 970 NVMe 256 GB / IRDM SSD NVMe 1 TB

Fonte: Seasonic S12II 620W

SO: Windows 10 Pro 21H1

Benchmarks

Foram utilizados dois softwares de benchmark bem conhecidos: o UserBenchmark, da conhecida plataforma de comparação Web, e o AIDA64 Extreme, utilizando a ferramenta "Cache And Memory Benchmark".

Eis os resultados obtidos.

UserBenchmark (link)

AIDA64 Extreme

Veredicto

De acordo com os resultados obtidos, comparando com resultados existentes de marcas/gamas concorrentes e muito conceituadas, conseguimos facilmente concluir que a IRDM PRO Deep Black DDR4 se posiciona num nível semelhante.

Considerando que a IRDM é recente neste segmento, é notório que está a fazer um excelente começo, conseguindo posicionar-se junto de quem já tem "lugar guardado", quer no desempenho, quer no preço.

Note-se que não estamos perante um modelo low-cost, até porque o fabricante oferece garantia vitalícia, como consequência dos testes rigorosos a que sujeita esta gama, mas sim a um modelo que deve considerar caso esteja a montar a sua máquina gaming ou de trabalho intensivo.

IRDM PRO Deep Black DDR4

O Pplware agradece à Limifield a cedência da memória IRDM PRO Deep Black DDR4 para análise.