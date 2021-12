2021 não tem sido um ano fácil para os utilizadores do Android Auto. A proposta da Google tem apresentado mais problemas do que o esperado e a gigante das pesquisas tem demorado a resolver. Agora, há mais um, que volta a impedir a sua utilização.

Sendo uma solução que depende da Google e dos seus serviços, novamente a resolução do problema está num único interveniente. Terá de ser a gigante das pesquisas a olhar para esta falha e mais uma vez devolver o Android Auto aos utilizadores.

Este está longe de ser um problema que está disseminado entre os utilizadores do Android Auto, mas as queixas parecem crescer. O ponto central onde os utilizadores têm descrito a falha é o próprio fórum da Google, dedicado ao tema.

A descrição original do problema mostra que o Android Auto estará a apresentar uma falha temporária e que se manifesta a cada 5 ou 10 minutos. Nesse momento o sistema reinicia-se e parece querer sincronizar com o smartphone.

Não existe qualquer alerta ou notificação e a app do Gogole Maps, a mais visada, simplesmente não funciona. Esta reinicia e deixa os utilizadores sem a poderem usar, o que é complicado para quem depende deste sistema para se poder orientar.

As causas deste problema estão ainda para serem conhecidas, sem que exista um padrão identificado para que aconteça. O número de utilizadores afetados não é significativo, mas isso não impede deste existir e ser bem real.

Inicialmente pensava-se que o problema estivesse num cabo com defeito ou tragado, mas depressa essa ideia foi abandonada. Outros utilizadores do Android Auto, com ligações sem fios relataram situações iguais e em todo o tipo de smartphones.

É agora tempo de aguardar que a Google resolva esta falha do Android Auto e que assim os utilizadores o possam novamente usar. Mesmo com todos os problemas, esta proposta continua a ser uma das opções para quem quer ter no ecrã do carro tudo o que um smartphone pode oferecer.