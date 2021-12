O Android no Windows 11 ainda tem muito para provar aos utilizadores, agora que está em testes na versão Dev. Esta integração promete muito para os utilizadores, ainda que não seja simples de instalar apps.

Algumas ferramentas surgiram para facilitar este processo e até abrir as portas a outras apps que não as escolhidas pela Microsoft. Agora esse lote alarga-se e há uma nova ferramenta. Chama-se WSA PacMan e quer facilitar a vida aos utilizadores.

O WSA (Windows Subsystem for Android) é a apostada da Microsoft para o Windows 11. Depois de ter integrado o Linux no Windows 10, é agora a vez do Android e das suas apps chegarem com a versão seguinte do seu sistema operativo.

Para controlar como estas apps são instaladas, a Microsoft escolheu uma lista das que são autorizadas. Claro que, e inerente ao Android, esta limitação foi rapidamente contornada e hoje podemos instalar qualquer app, num processo que não era simples.

Ao mesmo tempo que a lista de apps era aberta, surgiram também outras propostas para simplificar e ajudar neste processo. Agora, reforçando a proposta, surge o WSA PacMan, que é basicamente uma interface gráfica para acesso aos comandos do ADB, essencial para instalar estas apps.

Tal como se esperava, o WSA PacMan é muito simples de usar. Os utilizadores só precisam de ter o apk na sua máquina para o poderem instalar no Windows 11. Ao chamar este auxiliar ele tratará de todo o processo, preparando-o para ser usado.

Presente no GitHub, pode ser visto e todo o código analisado, o que garante muita da sua segurança. Além do próprio WSA PacMan, para o usarem necessitam também de ter o WSA ativo e pronto a ser usado no Windows 11, ou seja, numa versão de desenvolvimento.

Esta é mais uma excelente alternativa para ajudar na instalação de apps no Android do Windows 11. Retira toda a complexidade deste processo e abre a porta a uma longa lista de apps que podem ser instaladas e usadas neste novo sistema da Microsoft.